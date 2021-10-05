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لالقائه «مية نار»..المشدد 15 عاما لمهندس أحدث عاهة مستديمة لشقيق زوجته (تفاصيل)

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لالقائه «مية نار»..المشدد 15 عاما لمهندس أحدث عاهة مستديمة لشقيق زوجته (تفاصيل) لالقائه «مية نار»..المشدد 15 عاما لمهندس أحدث عاهة مستديمة لشقيق زوجته (تفاصيل)

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قضت محكمة حنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد 15 عاما لمهندس لقيامه بإلقاء مادة حارقة «مية نار» على وجه شقيق زوجته وإصابته بفقد جزئى للإبصار وعاهة مستديمة.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إحداث إصابة المجنى عليه لاعتقاده الخاطئ بأنه وراء رغبة زوجته في الإنفصال عنه ولم يلق باللائمة على نفسه كما تبث من العينة التي تم إحالتها للمعمل الجنائى أثبتت تعاطيه للمواد المخدرة.

تعود الواقعة إلى وجود خلافات زوجية بين المتهم وزوجته شقيقة المجنى عليه وذلك لإدمان المتهم لتعاطى المواد المخدرة فتركت على اثر ذلك له الزوجة منزل الزوجية وانتقلت للمعيشة وطفليها بمنزل شقيقها المجنى عليه وبدأ التفاوض بين الطرفين لإتمام عملية الطلاق إلا أن المتهم رفض الطلاق فقامت الزوجة برفع دعوى خلع منه.

وأثناء توجه المجنى عليه لعمله صباحا انتظره المتهم وطلب منه التحدث إليه إلا أن المجنى عليه رفض مؤكدا أن المحكمة هي المختص بالفصل بين المتهم وشقيقة المجنى عليه فقتم المتهم بغلقاء مادة حارقة «مية نار» على وجه المجنى عليه مما تسبب في إصابته بفقدان جزئى بالإبصار بنسبة 75% وحروق بالوجه.

والقت اجهزة الامن القبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة واأحيل للنيابة فامرت بحبسة وتقديمة للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

المصرى اليوم

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