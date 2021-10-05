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رئيس «طيران الإمارات»: لن نقبل مشاكل تتعلق بالجودة في طائرات «بوينج»

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رئيس «طيران الإمارات»: لن نقبل مشاكل تتعلق بالجودة في طائرات «بوينج» رئيس «طيران الإمارات»: لن نقبل مشاكل تتعلق بالجودة في طائرات «بوينج»

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حث رئيس شركة «طيران الإمارات»، تيم كلارك، شركة «بوينج» الأمريكية لصناعة الطائرات على أن تكون أكثر شفافية بشأن التأخيرات في برنامج إنتاج الطائرة «777 إكس».

وقال كلارك، اليوم الثلاثاء، حسبما نقلته وكالة «رويترز»: «لن نقبل مشاكل تتعلق بالجودة في طائرات بوينغ 777 إكس في المستقبل، ويجب على الشركة أن تعالج مشاكل الإنتاج».

وأشار كلارك إلى أن العالم منصبة على «بوينج» التي «يجب أن تكون أكثر شفافية»، مجددا: «لا يمكن توقع أن تقبل شركات الطيران مشاكل في الجودة».

وشدد على أنه يجب تغيير العقود لوضع مسؤولية أكبر على عاتق المصنعين بشأن عواقب مشاكل الطائرات.

كما اعتبر أن على «مجلس إدارة بوينغ أن يدرس ما هو الخطأ الذي وقع وكيف انحرفت الشركة عن المسار في الأعوام القليلة الماضية».

و«طيران الإمارات» عميل مهم لـ«بوينغ»، وقدمت طلبية لشراء 126 من طائرات «777 إكس» و30 طائرة «دريملاينر» العريضة البدن والأصغر حجما.

المصرى اليوم

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