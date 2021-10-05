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توسكر منافس .. يمتلك 18 بطولة محلية ولم يتخطى دور الـ32 قارياً

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توسكر منافس الزمالك .. يمتلك 18 بطولة محلية ولم يتخطى دور الـ32 قارياً توسكر منافس .. يمتلك 18 بطولة محلية ولم يتخطى دور الـ32 قارياً

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق توسكر الكيني يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومي 22 أو 23 أكتوبر الجاري.

والقي الموقع الرسمي لنادي الزمالك الضوء على فريق توسكر قبل مباراتيه أمام الفريق الأبيض في دوري أبطال أفريقيا.

تأسس نادي توسكر الكيني في مدينة نيروبي عام 1969، وكان يحمل اسم "كينيا بريويريس" حتى عام 1999، عندما تم تغيير اسمه إلى "توسكر".

نجح توسكر في الحصول على الدوري الكيني في 12 مناسبة، بالتساوي مع ليوباردز، خلف فريق جورماهيا الذي حصل على لقب الدوري الكيني في 19 مناسبة، ونجح الفريق في الحصول على لقب كأس رئيس كينيا 4 مرات، فيما فاز ببطولة كأس السوبر الكيني في مناسبتين.

وعلى مستوى دوري أبطال أفريقيا شارك الفريق في خمس نسخ من قبل وتعد النسخة الحالية هي المشاركة السادسة له، ونجح توسكر في الوصول إلى دور الـ32 في 3 مناسبات، بينما خرج من الدور التمهيدي في مناسبتين.

وواجه الزمالك فريق توسكر من قبل مرة واحدة، في 2005، فاز على توسكر 1-0 في ذهاب دور الـ32، قبل أن يفوز عليه إيابا بنتيجة 3-1.

وكان توسكر الكيني تعاقد مع 12 لاعبا في الفترة الماضية قبل مشاركته في دوري أبطال أفريقيا، ويعتمد الفريق على تشكيل مكون من ايمري مفيكير وكلود سينجا وايجوين اسيك وتشارلز موماني وهيلاري واندر وابولو اوتينو وجاكسون ماشاريا ودانيال ساكاري وبونفيس موشيري و شامي كيبوانا وجوشا ابراهيم.

المصرى اليوم

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