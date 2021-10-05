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هوكي الميدان بالزمالك يغادر إلى الإسماعيلية للمشاركة في الدورة الودية

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هوكي الميدان بالزمالك يغادر إلى الإسماعيلية للمشاركة في الدورة الودية هوكي الميدان بالزمالك يغادر إلى الإسماعيلية للمشاركة في الدورة الودية

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توجه اليوم الثلاثاء الفريق الأول للهوكى ميدان بنادي إلى مدينة الإسماعيلية للمشاركة بالدورة الودية تحت إشراف اتحاد الهوكى والتى تقام على ملاعب هيئة قناة السويس.

ويخوض الفريق أولى جولاته أمام نادى سموحة اليوم الثلاثاء فى السابعة مساء.

وأكد محمد موسى المدير الفنى للفريق أن هذه الدورة جاء توقيتها مناسبا لرفع كفاءة اللاعبين قبل المشاركة ببطولة الدورى المقررة إقامتها منتصف أكتوبر الحالى .

ويقود الفريق محمد موسى مديراً فنياً- سيد عبد الوهاب مدربا عاما – إيهاب محمد مدربا مساعدا.

المصرى اليوم

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