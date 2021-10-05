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قال محمد نديم حارس مرمي فريق الشباب بنادي الزمالك مواليد 2001 إن معسكر برج العرب الأخير هو أول معسكر مغلق له مع الفريق الأول بالنادي.

وأكد نديم أنه كان يتعامل خلال هذا المعسكر ليكون أكثر هدوءا بسبب الرهبة من وجود نجوم كبار في الفريق.

واشار نديم إلى أنه تم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول وقت تولي البرتغالي باتشيكو قيادة الفريق خلال الموسم الماضي .

وشدد حارس شباب الزمالك على أنه يتدرب بجدية مع فريقه في الناشئين كما يتدرب مع الفريق الأول.. مضيفا أن طموحه الفترة المقبلة الفوز ببطولة الجمهورية مع فريق 2001 وكذلك الانضمام للمنتخب الأولمبي ، بالإضافة إلى الفوز مع الفريق الأول بكل البطولات عندما يشارك في المستقبل القريب.