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مديرية الطرق والنقل تواصل أعمال الرصف ورفع كفاءة طرق وميادين الإسماعيلية

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مديرية الطرق والنقل تواصل أعمال الرصف ورفع كفاءة طرق وميادين الإسماعيلية مديرية الطرق والنقل تواصل أعمال الرصف ورفع كفاءة طرق وميادين الإسماعيلية

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واصلت مديرية الطرق استكمال تنفيذ أعمال خطة المحافظة لرصف وسفلتة الشوارع والطرق والميادين العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، وتحت إشراف المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق.

وبحسب بيان، الثلاثاء، تم إصلاح قطاعات الهبوط بطريق بر أيمن ترعة الإسماعيلية بين التل الكبير والقصاصين.

وأكد محافظ الاسماعيلية، على تذليل كافة العقبات، لسرعة أنجاز الأعمال، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، وخلق محاور مرورية تبادلية لتيسير الحركة المرورية والقضاء على الاختناقات والتكدس المروري.

المصرى اليوم

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