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استقبل الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم د. رشا كمال مدير الادارة المركزية لشئون الوافدين والدكتورة هالة مقلد مستشار الدعم الفنى بوزارة التعليم العالي، وذلك على هامش عقد منتدى وورشة عمل تعريفية بالمبادرة الرئاسية «ادرس في مصر» بالجامعة، في حضور الدكتور محمود شكل مدير المركز الرئيسي للعلاقات الدولية ورعاية الطلاب الوافدين.

أكد د. محمود ذكي، أنه تم بحث سبل تدعيم المبادرة الرئاسية «ادرس في مصر» خلال اللقاء ودعم منظومة رعاية الطلاب الوافدين واستعراض الأجراءات الجديدة لتسجيل وقبول الطالب الوافد من خلال المنصة الالكترونية الموحدة التي تسمح لكل جامعة بعرض خدماتها وبرامجها والمعلومات اللازمة عنها وتمكن الطالب الوافد من التعرف على ما تقدمه كل الجامعات واختيار ما يناسبه والتسجيل وإنهاء كافة الإجراءات الكترونيا.

أضاف د. محمود ذكى أن دعم مبادرة «ادرس في مصر يحظى بأولوية قصوى بجامعة طنطا، موضحا أن خدمات الطلاب الوافدين في الجامعة تم رقمنتها.

من جانبها أشادت الدكتورة رشا كمال بخدمات جامعة طنطا الرقمية للطلاب الوافدين، كما اشادت باقبال الطلاب على الدراسة فيها، وأشارت إلى أن إقبال الطلاب على الدراسة في مصر يؤكد على النتائج الإيجابية للإجراءات التي تم اتخاذها للتيسير على الطلاب الوافدين مشيدة بالدور الهام والفعال للجنة إدارة الأزمات المشكلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحل مشكلات واستفسارات الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية، لاسيما وأن اللجنة تكون على اتصال مباشر مع الطلاب الوافدين من خلال الأعضاء الفنيين بالإدارة ومشرفي إدارات الوافدين بالجامعات المصرية والمكاتب الثقافية والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج لحل أي من المشكلات الخاصة بالطلاب واستكمال الأوراق ومساعدتهم للحصول على التأشيرات الدراسية، مؤكدة على استمرار العمل على إطلاق منصة»ادرس في مصر«والتي ستضم كافة الجهات المعنية؛ لتسهيل قبول الطالب الوافد للدراسة بالجامعات المصرية.