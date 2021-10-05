أخبار عاجلة

قنصلية المملكة في "هونج كونج" تحذّر المواطنين من "كومباسو" -
اليوم السابع "داخل غرفة عمليات مستشفى أبو الريش خلال اجراء أول زراعة للصمام الرئوى بالقسطرة -
رقم مميز لمحمد النني وأكرم توفيق خلال مباراة مصر وليبيا -
نجم منتخب فرنسا يبدأ فى تعلم اللغة العربية -
تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
اليوم.. بعثة المصري تطير الى أوغندا لمواجهة ريفينيو أوثوريتي بالكونفيدرالية -
وزير المالية : حريصون على تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في مصر -
"أنا مشلول".. فيديو "رجل أسود" يثير الجدل في أمريكا -
جدة.. 6532 جولة رقابية تغلق 33 منشأة مخالفة للاحترازات -
سابت الطب وعملت "لحاف".. دكتورة هناء 73 عام أبدعت في فن صناعة الألحفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لاعب بلاكبيرن روفرز السابق: محمد صلاح أفضل من ميسي ورونالدو

Print
لاعب بلاكبيرن روفرز السابق: محمد صلاح أفضل من ميسي ورونالدو لاعب بلاكبيرن روفرز السابق: محمد صلاح أفضل من ميسي ورونالدو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد كريس ساتون، مهاجم بلاكبيرن روفرز السابق، بنجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، واصفا النجم المصري بأنه أفضل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في الوقت الحالي.

وتألق صلاح في مباراة الريدز أمام مانشستر سيتي، حيث هدفا مبهرا في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال ساتون في تصريحات إلى «راديو بي بي سي 5» مساء الثلاثاء: «في هذه اللحظة، محمد صلاح أفضل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، فهو لاعب رائع ويتمتع بمستوى ثابت منذ عدة سنوات مع ليفربول».

وكان محمد صلاح قد بدأ بداية رائعة هذا الموسم، حيث استطاع خلال 7 مباريات من الدوري الإنجليزي الممتاز، تسجيل ستة أهداف وصنع إلى زملائه ثلاثة أهداف. بالإضافة إلى ذلك، سجل صلاح ثلاثة مرات في مباراتين من دوري أبطال أوروبا أيضًا.

وبالمقارنة، فإن ليونيل ميسي لديه هدف وحيد فقط خلال 5 مباريات مع لناديه الجديد، باريس سان جيرمان. فشل الأرجنتيني في الظهور بمظهره المُعتاد منذ انتقاله إلى فرنسا، على الرغم من أنه سجل هدفًا لباريس سان جيرمان في مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

من ناحية أخرى، بدأ كريستيانو رونالدو موسم 2021-22 بشكل مثير للإعجاب. لقد سجل خمسة أهداف في ستة مباريات حتى الآن للشياطين الحُمر، لكن اليونايتد عانى من تراجع في مستواه في الآونة الأخيرة.

كما أن مستوى صلاح، بالإضافة إلى تفوقه على ميسي ورونالدو، قد ساعد أيضًا في البداية الممتازة لليفربول في الموسم الجديد، حيث لم يخسر الريدز حتى الآن هذا العام ويحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

قد يكون هذا عاملاً رئيسياً في رأي ساتون بأن صلاح في الوقت الحالي أفضل من ميسي ورونالدو. كما قال مهاجم إنجلترا السابق: «محمد صلاح يُقدم مستوى ثابت منذ عدة سنوات، وهذا يلخص مدى ذكاءه. ثبات المستوى هو ما تبحث عنه وهو يفعل ذلك، حيث يتراجع الآخرون ولا يزال صلاح يُبدع ويتألق مع ليفربول».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رقم مميز لمحمد النني وأكرم توفيق خلال مباراة مصر وليبيا

رقم مميز لمحمد النني وأكرم توفيق خلال مباراة مصر وليبيا

نجم منتخب فرنسا يبدأ فى تعلم اللغة العربية

نجم منتخب فرنسا يبدأ فى تعلم اللغة العربية

تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اليوم.. بعثة المصري تطير الى أوغندا لمواجهة ريفينيو أوثوريتي بالكونفيدرالية

اليوم.. بعثة المصري تطير الى أوغندا لمواجهة ريفينيو أوثوريتي بالكونفيدرالية