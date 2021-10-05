لاعب بلاكبيرن روفرز السابق: محمد صلاح أفضل من ميسي ورونالدو

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أشاد كريس ساتون، مهاجم بلاكبيرن روفرز السابق، بنجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، واصفا النجم المصري بأنه أفضل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في الوقت الحالي.

وتألق صلاح في مباراة الريدز أمام مانشستر سيتي، حيث هدفا مبهرا في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال ساتون في تصريحات إلى «راديو بي بي سي 5» مساء الثلاثاء: «في هذه اللحظة، محمد صلاح أفضل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، فهو لاعب رائع ويتمتع بمستوى ثابت منذ عدة سنوات مع ليفربول».

وكان محمد صلاح قد بدأ بداية رائعة هذا الموسم، حيث استطاع خلال 7 مباريات من الدوري الإنجليزي الممتاز، تسجيل ستة أهداف وصنع إلى زملائه ثلاثة أهداف. بالإضافة إلى ذلك، سجل صلاح ثلاثة مرات في مباراتين من دوري أبطال أوروبا أيضًا.

وبالمقارنة، فإن ليونيل ميسي لديه هدف وحيد فقط خلال 5 مباريات مع لناديه الجديد، باريس سان جيرمان. فشل الأرجنتيني في الظهور بمظهره المُعتاد منذ انتقاله إلى فرنسا، على الرغم من أنه سجل هدفًا لباريس سان جيرمان في مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

من ناحية أخرى، بدأ كريستيانو رونالدو موسم 2021-22 بشكل مثير للإعجاب. لقد سجل خمسة أهداف في ستة مباريات حتى الآن للشياطين الحُمر، لكن اليونايتد عانى من تراجع في مستواه في الآونة الأخيرة.

كما أن مستوى صلاح، بالإضافة إلى تفوقه على ميسي ورونالدو، قد ساعد أيضًا في البداية الممتازة لليفربول في الموسم الجديد، حيث لم يخسر الريدز حتى الآن هذا العام ويحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

قد يكون هذا عاملاً رئيسياً في رأي ساتون بأن صلاح في الوقت الحالي أفضل من ميسي ورونالدو. كما قال مهاجم إنجلترا السابق: «محمد صلاح يُقدم مستوى ثابت منذ عدة سنوات، وهذا يلخص مدى ذكاءه. ثبات المستوى هو ما تبحث عنه وهو يفعل ذلك، حيث يتراجع الآخرون ولا يزال صلاح يُبدع ويتألق مع ليفربول».