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فريق الزمالك لكرة اليد يخوض لقاءا هاما ومرتقبا ضد برشلونة الإسباني في السابعة مساء الأربعاء 6- 10- 2021 في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” والتي تقام في المملكة العربية السعودية والتي تستمر حتى يوم 9 أكتوبر الجاري .

يلتقي الزمالك ضد برشلونة بالدور ربع النهائي لـ كأس العالم للأندية لكرة اليد في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله بجدة.

وكشف حمادة عبد الباري المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك عن برنامج الفريق اليوم استعدادا لمواجهة برشلونة الإسباني في السابعة مساء غد الأربعاء في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” والتي تقام في المملكة العربية السعودية والتي تستمر حتى يوم 9 أكتوبر الجاري.

قال عبدالباري إن الجهاز الفني بقيادة أوليفر روي سيعقد محاضرة فنية مع اللاعبين وبعدها سيتناول الفريق وجبة الغذاء ثم يتوجه لحضور حفل افتتاح البطولة.وأوضح عبدالباري أن الفريق سيخوض مرانه في الثامنة مساء على صالة الجامعة بعد انتهاء فعاليات حفل الافتتاح .

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وماريو مدربا للأحمال وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.