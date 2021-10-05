السيد عطية: أسعى للتواجد مع الفريق الأول بالزمالك والتتويج الإفريقي

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أكد السيد عطية حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2001 بنادي الزمالك أنه تم تصعيده للفريق الأول في وجود المدير الفنى السابق جايمي باتشيكو وذلك منذ العام الماضي.

وعن تواجده بالمعسكر الأخير للفريق الأول ببرج العرب قال عطية إن هذا المعسكر كان مفيدا جدا للجميع وليس له فقط ، بالإضافة إلى أنه استفاد وأضاف له الكثير من الخبرات. . مضيفا أن كارتيرون يتعامل نفسيا بشكل ممتاز مع اللاعبين.

وإشار حارس مرمي الزمالك إلى أن الفوز بلقب الدوري منح اللاعبين روحا قوية فيما بينهم وهذا ما ظهر خلال المعسكر الأخير ببرج العرب.

وتحدث السيد عطية عن شيكابالا قائد الفريق قائلا: “يتعامل معنا كلاعبين شباب بشكل ممتاز ودائما يقوم بتوجيه النصائح لنا”.

واختتم حارس شباب الزمالك تصريحاته بتمنياته بأن يتوج مع فريقه بالناشئين ببطولة الجمهورية ثم الانضمام للمنتخب الأوليمبي، كذلك سيبذل قصارى جهده مع الفريق الأول لإثبات نفس..ه متمنيا أن يتوج الزمالك ببطولة الكأس وبطولة إفريقيا وكذلك الدوري الممتاز بالموسم الجديد.