أخبار عاجلة

قنصلية المملكة في "هونج كونج" تحذّر المواطنين من "كومباسو" -
اليوم السابع "داخل غرفة عمليات مستشفى أبو الريش خلال اجراء أول زراعة للصمام الرئوى بالقسطرة -
رقم مميز لمحمد النني وأكرم توفيق خلال مباراة مصر وليبيا -
نجم منتخب فرنسا يبدأ فى تعلم اللغة العربية -
تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
اليوم.. بعثة المصري تطير الى أوغندا لمواجهة ريفينيو أوثوريتي بالكونفيدرالية -
وزير المالية : حريصون على تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في مصر -
"أنا مشلول".. فيديو "رجل أسود" يثير الجدل في أمريكا -
جدة.. 6532 جولة رقابية تغلق 33 منشأة مخالفة للاحترازات -
سابت الطب وعملت "لحاف".. دكتورة هناء 73 عام أبدعت في فن صناعة الألحفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

تُعدل «إجراءات كورونا» وتصدر قرارا جديدا بشأن القادمين إليها

Print
السعودية تُعدل «إجراءات كورونا» وتصدر قرارا جديدا بشأن القادمين إليها تُعدل «إجراءات كورونا» وتصدر قرارا جديدا بشأن القادمين إليها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ، أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة، في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية للحد من انتشار (كوفيد- 19).

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد تقرر السماح بالقـدوم بشكل مباشـر إلى المملكـة مـن الـدول الـتي يتطلـب القـدوم منهـا قضـاء 14 يومـًا خارجها قبل الدخول إلى المملكة، علـى أن يطبـق علـيهم الحجـر المؤسسـي، ويتم أخـذ اللقـاح خـلال مـدة الحجـر المؤسسي، وذلك للفئات التالية:

1- أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد.

2- المعلمون والمعلمات في التعليم العام.

3- الهيئـة التدريبيـة في المؤسسـة العامـة للتـدريب التقني والمهـني ومعاهـد التدريب.

4- طـلاب المـنح.

ويستثنى مـن تطبيـق الحجـر المؤسسـي مـن تلـقـوا جرعـة أو اسـتكملوا تلقـي جرعـات اللقـاح داخـل المملكـة، على أن يشمل ذلـك مرافقـي تلـك الفئـات وعائلاتهم، والعاملين في القطاعين العام والخاص.

كما شمل القرار رفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى مملكة البحرين، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقًا.

شدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الصحة»: تسجيل 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

«الصحة»: تسجيل 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

تسجيل 9 وفيات و 1072 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 9 وفيات و 1072 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

صحيفة أمريكية: احتمال انتقال فيروس كورونا من حيوانات في مزارع برية إلى البشر في الصين

صحيفة أمريكية: احتمال انتقال فيروس كورونا من حيوانات في مزارع برية إلى البشر في الصين

باكستان تسجل 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

باكستان تسجل 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية