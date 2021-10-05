الجابر: أدنوك مستمرة في النمو والتوسع في قطاع النفط والغاز

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تسلّم الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، اليوم جائزة «شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة لعام 2021» من مؤسسة «إنرجي إنتليجنس» التي تعد أهم جائزة في قطاع الطاقة.

وتعكس هذه الجائزة ريادة دولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية لقطاع الطاقة ونهجها في تنويع مصادر الطاقة وخلق فرص اقتصادية في هذه المجالات.

وفي كلمته خلال تسلم الجائزة عن بُعد في «منتدى إنرجي إنتليجنس»، ثمّن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر عالياً دعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات ممثلة في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ..

كما ثمّن رؤية ودعم المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي، ومجلس إدارة أدنوك، وتوجيهات اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة أدنوك برئاسة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

وقال : «إن الحصول على هذه الجائزة لم يكن ليتحقق، لولا الرؤية والدعم والمساندة الدائمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ..فهو الداعم الأول لكل ما حققته من إنجازات، سواءً في أدنوك أو خارج أدنوك في مختلف المهام الأخرى ..وهو من جعلني أؤمن بأنه لا وجود للمستحيل في رحلة النجاح ..فهو القدوة ومصدر الإلهام بحكمته ورؤيته الثاقبة ..وعندما تشتد التحديات والمصاعب، فإن سموه نِعمَ الداعم والمُعين».

وأضاف: «كما أدين بالفضل لأسرتي التي رافقتني ودعمتني طوال مسيرتي ..ولا يفوتني أن أثمّن دوركم، زملائي الكرام في قطاع الطاقة، فقد دعمتموني بأفكاركم ونصائحكم البنّاءة في مختلف الأوقات، ولكم مني كل الشكر ..كما أقدّر الجهود المخلصة والدؤوبة لزملائي في العمل، وكذلك دعم شركائنا في مجالات وقطاعات الأعمال ..هذه الجائزة هي نتاج جهد وعمل جماعي، ودليل على أن النجاح أساسه التعاون والشراكة».

وشكر مؤسسة «إنرجي إنتليجنس» التي تنظم الجائزة على دورها البارز في توسيع آفاق المعرفة بقطاع الطاقة.

وفي إطار الحديث عن تجربته الشخصية ومسيرته المهنية، أشار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى فضل الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في توفير الفرص لمواطني الدولة لتحقيق طموحاتهم.

وقال : «منذ صغري، كنت أتمنى أن أصبح مهندساً، وكنت أحلم بالعمل لدى شركة أدنوك ..ومن خلال نشأتي في دولة أسس بنيانها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، استطعت تحقيق هذا الحلم، فقد أرسى، رحمه الله، ركائز صلبة لوطن يشارك خيراته مع جميع أبنائه ويحفزهم لإطلاق كامل طاقاتهم ..وكان والدي من الجيل الأول الذي شهد تأسيس الدولة، وكان يشجعني على الاجتهاد وبذل أقصى ما في وسعي لتحقيق أحلامي، والأهم من ذلك، أنه غرس في نفسي حب الوطن، وأن أترجم حب الوطن والقيادة من خلال العمل والإنجاز والإنتاجية».

وأضاف: «هذه القيم قادت طريقي في كل لحظة من حياتي، وإذا كان هناك شيء يمكنني تقديمه اليوم لأرد جزءاً بسيطاً من فضل وطني، فهي تلك الدروس المهمة التي تعلمتها طوال مسيرتي المهنية وأود مشاركتها مع أبنائي، ومع الأجيال القادمة ..ومن هذه الدروس، أن العمل المتميز أساسه الاجتهاد والمثابرة، وأن المثابرة ثمرتها النجاح ..فكل التعب الذي تبذله في عملك، يمكن أن تنساه بسهولة إذا تذكرت أنك تعمل لتصنع الفرق وتحقق النتائج والتأثير المطلوب».

وأشادت مؤسسة «إنرجي إنتليجنس» في بيان منح الجائزة بالدور الذي قام به معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في تنفيذ النقلة النوعية وعمليات التحديث والتطوير التي تشهدها أدنوك كنموذج لتطوير شركات النفط الوطنية.

وتم اختيار معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر للفوز بالجائزة من قبل الرؤساء التنفيذيين لكبريات شركات الطاقة حول العالم.

وأوضح الدكتور سلطان أحمد الجابر أن قطاع الطاقة شهد تطوراً كبيراً في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى وجوب تحلي القطاع بالمرونة والتكيف مع ظروف السوق لضمان استمرارية الأعمال في المستقبل.

وقال: «لقد بدأ تغير المناخ بإعادة رسم الملامح الجوهرية للمشهد الجيوسياسي والاقتصادي والسياسات الخاصة بمنظومة الطاقة ..ونشأت مصادر جديدة تعيد لمزيج الطاقة توازنه ..وظهرت تقنيات حديثة تغيّر من أنماط العمل المعهودة ..وفي ظل هذه التغيّرات، يجب أن نتحلى بالمرونة لضمان استمرارية أعمالنا في المستقبل ..وعلينا مواصلة الاستثمار في أعمالنا الأساسية لمواكبة الطلب المتزايد ..ولابد أن نقوم بذلك كله، فيما يسعى العالم للتعافي من جائحة كوفيد-19، وهذا يجعل الدور الذي يقوم به المسؤول في قطاع الطاقة في الوقت الحالي أكثر صعوبة من أي وقت مضى».