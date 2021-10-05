هيثم شاكر يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة «صاحب الجمال»

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أعلن الفنان هيثم شاكر، عن طرح أغنيته الجديدة «صاحب الجمال»، غداً الأربعاء عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وجميع المنصات الموسيقية.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان هيثم شاكر، كانت أغنية «مش عادية»، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم.

وتقول كلماتها: «لا مش عادية جننتني دي اللي طلعت عنيا مش مجاملة كاملة عاملة عملة فيا قلبي دق جد لأ ومش هزار لا مش هعدي طب هو فيه زي القمر ده في البلد دي روح لف بص حتى نص لأ تحد دي اللي كلمة منها تجيب لي انهيار دي اللي خط أحمر كلامها يا ناس مجاب ضحكة منها بس تعمل ١٠٠ كتاب ذوقها رقتها وثباتها هي فرحة في حد ذاتها لو تغيب الدنيا بيجيلها اكتئاب نورها يخطف كل قلب فالمكان الوقوف قدامها بس ده امتحان كل تفصيلة بحكاية، تتعمل مليون رواية عينيها واخدة فالرماية ١٠٠ نيشان لا مش عادية جننتني دي اللي طلعت عنيا»