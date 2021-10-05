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شاهد.. الأطفال المصابون بالسرطان يحتفلون باليوم الوطني

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فعاليات متنوعة نفّذها المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية

شاهد.. الأطفال المصابون بالسرطان يحتفلون باليوم الوطني

نفذ المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية برامج متنوعة احتفالًا باليوم الوطني ٩١ تحت شعار "هي لنا دار"، من ضمنها برنامج استهدف عددًا من الأطفال المصابين بالسرطان برعاية "كارفور" تفعيلًا لمسؤوليتهم الاجتماعية من خلال رعاية هذه البرامج.

وسلم الموظفون عددًا من الهدايا لأطفال السرطان، وشاركوهم فرحتهم باليوم الوطني من خلال توزيع عدد من الهدايا لهم في المستشفى.

وتأتي رعاية الشركة من باب تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية؛ حيث أضحت الشركة من أهم الشركات التي تسهم في دعم كل ما فيه فائدة للمجتمع وخلق حراك في هذا المجال.

وأكدت الشركة أنها تنتهج مبدأ تفعيل المسؤولية الاجتماعية كأحد مكونات الشركة ومواكبة لرؤية ٢٠٣٠ التي كان أحد مستهدفاتها دمج الفئات الخاصة مع المجتمع، وهو ما قامت به "كارفور" مع تلك الفئات الخاصة والغالية.

شاهد.. الأطفال المصابون بالسرطان يحتفلون باليوم الوطني

شاهد.. الأطفال المصابون بالسرطان يحتفلون باليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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