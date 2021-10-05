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رئيس جامعة القاهرة يهنيء الرئيس السيسى والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر

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رئيس جامعة القاهرة يهنيء الرئيس السيسى والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر رئيس جامعة القاهرة يهنيء الرئيس السيسى والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر

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تقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة، بالتهنئة إلى عبدالفتاح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وأبطال قواتنا المسلحة البواسل والشعب المصري بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد الدكتور الخشت، أن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل علامة فارقة في حياة والأمة العربية والإسلامية، وستظل شاهدة على قدرة الشعب المصري على البناء والتنمية والصمود في أصعب الظروف، وعدم الاستسلام أو الانكسار، وعدم التفريط في حبة تراب واحدة مهما كانت التضحيات.

وشدد الدكتور الخشت، أن مصر قادرة بوعي قيادتها السياسية على مواجهة كافة التحديات من أجل البناء والتنمية في ظل الجمهورية الجديدة والتي تعد ملحمة جديدة في مواجهة الإرهاب والبناء والتنمية في آن واحد.

المصرى اليوم

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