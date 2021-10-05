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هل توجد نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس؟.. «التعليم» توضح

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هل توجد نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس؟.. «التعليم» توضح هل توجد نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس؟.. «التعليم» توضح

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شدد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة الطلاب، منها توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي، فضلا عن مصاحبة الطلاب سواء في الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي.

وأكد حجازي أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، وأن الحضور يومي وإلزامي مع الحفاظ على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وتابع: «إذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فيتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط إحضار ما يفيد بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة».

المصرى اليوم

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