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موعد مباراة وبرشلونة في لكرة اليد

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موعد مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم لكرة اليد موعد مباراة وبرشلونة في لكرة اليد

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يستعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك لمواجهة برشلونة الإسباني في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والتي تقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 6 لـ9 أكتوبر الحالي.

ويلتقي الزمالك مع برشلونة بعد غد الأربعاء في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله بجدة، وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات "أون تايم سبورت".

والجدير بالذكر أن هذه المشاركة هي الخامسة للزمالك في كأس العالم للأندية، وسبق للفريق وأن حصد الميدالية البورنزية في عام 2010.

المصرى اليوم

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