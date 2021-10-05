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الأهلى يحدد موعد السفر إلى النيجر لمواجهة الحرس الوطني

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الأهلى يحدد موعد السفر إلى النيجر لمواجهة الحرس الوطني الأهلى يحدد موعد السفر إلى النيجر لمواجهة الحرس الوطني

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهليإن الفريق سوف يتوجه إلى النيجر يوم ١٤ أكتوبر الجاري، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، قد تحدث أمس عن البروتوكول الطبي الخاص برحلة النيجر، وقال إن الأهلي ملتزم بالبروتوكول الخاص بالسفر قبل خوض المباريات الرسمية، إلى حين وجود مستجدات في هذا الملف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وأشار أبو عبلة إلى أن الأهلي سيجري مسحة طبية قبل السفر .

ووفقًا للبروتوكول الطبي المتبع، إلى حين صدور أي تعليمات جديدة في هذا الملف خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا. يذكر أن الأهلي خاض مرانًا قويًّا أمس، اشتمل على فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، وبعدها خاض الفريق تدريبات الكرة، التي بدأت بفقرة لبناء الهجمة من منتصف الملعب مع التركيز على الكرات العرضية. وبعد ذلك شارك لاعبو الأهلي في تقسيمة قوية في منتصف الملعب بمشاركة حارسي مرمى، وبعد انتهاء التقسيمة والمران خاض الرباعي وليد سليمان وكريم فؤاد ومحمد محمود ومحمد هاني، فقرة خاصة للتصويب على المرمى.

وشهد مران الأهلي أمس مشاركة الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة. ويستعد الأهلي لخوض مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، أمام فريق الحرس الوطني بطل النيجر يوم ١٦ أكتوبر الجاري.

المصرى اليوم

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