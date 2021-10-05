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قرر محمد مجدي قفشة إقامة حفل زفافه الفترة المقبلة مع توقف بطولات الأهلي وسفر بعثة المنتخب لمواجهة ليبيا خلال الفترة المقبلة .

وأعلن المطرب إيهاب توفيق، عن إحيائه حفل زفاف محمد مجدي أفشة نجم نادي الأهلي والذي من المقرر إقامته الأسبوع المقبل.

ويغيب نجوم الأهلي عن حفل زفاف قفشة بسبب تواجد بعثة الفريق في النيجر حيث من المقرر أن تسافر البعثة يوم 11 أكتوبر المقبل .

ونشر توفيق مقطع فيديو يجمعه بنجم الأهلي أفشة، الذي ذهب إليه لدعوته لإحياء حفل زفافه، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» .

وعلق على الفيديو قائلاً :«شرفني كابتن محمد مجدي أفشه في خان المعز وبحضور حبيبي سعفان ومجموعة كبيرة من الأصدقاء، ألف مبروك ياكابتن مصر الزواج وعقبال ما نشوف أولادك إن شاء الله».