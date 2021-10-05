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موعد زفاف محمد مجدي قفشة نجم منتخب و الأهلي

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موعد زفاف محمد مجدي قفشة نجم منتخب مصر و الأهلي موعد زفاف محمد مجدي قفشة نجم منتخب و الأهلي

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قرر محمد مجدي قفشة إقامة حفل زفافه الفترة المقبلة مع توقف بطولات الأهلي وسفر بعثة لمواجهة ليبيا خلال الفترة المقبلة .

وأعلن المطرب إيهاب توفيق، عن إحيائه حفل زفاف محمد مجدي أفشة نجم نادي الأهلي والذي من المقرر إقامته الأسبوع المقبل.

ويغيب نجوم الأهلي عن حفل زفاف قفشة بسبب تواجد بعثة الفريق في النيجر حيث من المقرر أن تسافر البعثة يوم 11 أكتوبر المقبل .

ونشر توفيق مقطع يجمعه بنجم الأهلي أفشة، الذي ذهب إليه لدعوته لإحياء حفل زفافه، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» .

وعلق على الفيديو قائلاً :«شرفني كابتن محمد مجدي أفشه في خان المعز وبحضور حبيبي سعفان ومجموعة كبيرة من الأصدقاء، ألف مبروك ياكابتن الزواج وعقبال ما نشوف أولادك إن شاء الله».

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