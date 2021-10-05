أخبار عاجلة

نجم منتخب فرنسا يبدأ فى تعلم اللغة العربية -
تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
اليوم.. بعثة المصري تطير الى أوغندا لمواجهة ريفينيو أوثوريتي بالكونفيدرالية -
وزير المالية : حريصون على تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في مصر -
"أنا مشلول".. فيديو "رجل أسود" يثير الجدل في أمريكا -
جدة.. 6532 جولة رقابية تغلق 33 منشأة مخالفة للاحترازات -
سابت الطب وعملت "لحاف".. دكتورة هناء 73 عام أبدعت في فن صناعة الألحفة -
أمطار متوسطة بشمال سيناء -
محافظ المنيا يُكلّف مدير الزراعة بالمحافظة بسرعة صرف «كارت الفلاح الذكي» -
وكيل «تعليم كفرالشيخ» يشارك طالبات مدرسة «طابور الصباح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

أبو الغيط يعزي سلطنة عمان في ضحايا إعصار شاهين

Print
أبو الغيط يعزي سلطنة عمان في ضحايا إعصار شاهين أبو الغيط يعزي سلطنة عمان في ضحايا إعصار شاهين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ـــــ أجرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم 5 الجاري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، ،وذلك لتقديم العزاء في ضحايا إعصار شاهين، الذي خلف خسائر واسعة، وللتضامن مع عُمان في مواجهة هذه النازلة الطبيعية.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن أبو الغيط أعرب خلال الاتصال عن خالص مواساته، وتضامنه مع السلطنة في مواجهة هذه الكارثة، مؤكداً ثقته في قدرة العمانية على التعامل مع الموقف بكل كفاءة، وبما يخفف من وقع الأضرار على مواطني عُمان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس السيادة السوداني: لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة

رئيس السيادة السوداني: لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة

اتحاد الشغل في تونس يرحب بإعلان الحكومة الجديدة

اتحاد الشغل في تونس يرحب بإعلان الحكومة الجديدة

طالبان تعلن استبعاد الحكومة العاملين الغير المرغوب فيهم

طالبان تعلن استبعاد الحكومة العاملين الغير المرغوب فيهم

مصر ترحب بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن

مصر ترحب بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن