وزير الطيران يلتقي أمين عام منظمة «الإيكاو» ويشيد بجهود القطاع في مواجهة أزمة كورونا

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التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، خوان كارلوس سالازار أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» اليوم في مكتبه بمقر وزارة الطيران المدني، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتواصل المستمر مع المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية المعنية بمجال الطيران المدني.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والدكتور مهندس اشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، وباسم عبدالكريم مساعد الوزير للشئون الدولية والاعلام والمهندسة انجى أحمد ممثل مصر الدائم بمجلس المنظمة وامانى متولى الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني.

وفي بداية اللقاء هنأ الطيار محمد منار أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» خوان كارلوس سالازار، وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد متمنياً له مزيداً من النجاح والتوفيق خلال مسيرته العملية.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين وزارة الطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» فيما يخص الموضوعات المتعلقة بتعزيز سلامة وأمن الطيران والتحديات والتأثيرات السلبية التي شهدها قطاع الطيران المدنى العالمى بسبب جائحه فيروس كورونا بالإضافة إلى دراسة آليات وضع استراتيجية شاملة لتنفيذ الجهود المشتركة بين الجانبين وكذا الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء في المنظمة وتبادل الخبرات فيما بينهم في إطار خطة التطوير الشاملة التي يشهدها قطاع الطيران المدنى المصرى والوصول به إلى افضل المستويات العالمية.

ومن جانبه أكد وزير الطيران أن هناك تعاوناً وثيقاً بين قطاع الطيران المصري ومنظمة الإيكاو في مختلف مجالات وأنشطة الطيران المدنى من خلال تقديم الدعم الفنى والاستراتيجى فضلاً عن تبنى كافة المبادرات الصادرة من المنظمة من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية لسلامة وأمن الطيران الدولي واشتراك مصر ممثلة في سلطة الطيران المدنى المصرية في جميع اللجان المؤثرة بالمنظمة .

وأشار إلى أن صناعة النقل الجوي تعد من أهم الصناعات في العالم والتي تساهم بشكل كبير في الإقتصاد العالمي، وتابع أن الدولة المصرية تدعم هذا المرفق الحيوي الهام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والاقتصادية لقطاع الطيران المدني المصري.

وفي نفس السياق نقل خوان كارلوس سالازار رساله شكر وتقدير رئيس مجلس المنظمة والسادة الأعضاء والمكتب الاقليمى بالقاهرة، وذلك لدور وزارة الطيران المدني المصري في رعاية ودعم المكتب الاقليمي للمنظمة بالقاهرة منذ عام ١٩٥٣، كما أشاد بالدور المحوري والرائد للوزارة في مواجهة جائحه كورونا موضحًا أنها من أفضل الدول التي وضعت استراتيجية ممنهجة للتعامل مع القطاع في ظل هذه الجائحة.

وأثني على التطور الهائل الذي تشهده الدولة المصريه في جميع المجالات وبخاصه قطاع الطيران المدنى والذي سوف يضعها في مصاف أكثر الدول تطورا بصناعة النقل الجوى ،مثمناً دور مصر في التنسيق والتعاون المشترك من خلال المشاركة الدائمة والفعالة في كافة الفعاليات والمبادرات التي تقيمها منظمة الطيران المدني الدولي لسنوات طويله بالإضافة إلى حرص وزارة الطيران على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الاعضاء .

وزير الطيران يلتقي أمين عام منظمة «الإيكاو» ويشيد بجهود القطاع في مواجهة أزمة فيروس كورونا