محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بالزقازيق

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وضع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه اللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والمستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمد أبوشقة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة الزقازيق، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وشباب مديرية الشباب والرياضة والمواطنين، وذلك في إطار الإحتفالات بالذكري ٤٨ لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

بدأت المراسم بقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء مصر الأبرار ،و عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والأغاني الوطنية لتشعل حماس ومشاعر الحضور، وتعزز من روح الإنتماء والولاء لوطننا الغالي مصر.

أكد محافظ الشرقية أن يوم السادس من أكتوبر لعام 1973م، سيظل يوماً خالداً في ذاكرة الوطن ووجدانه ،حيث سطرت القوات المسلحة المصرية بدماء أبطالها ملحمة وطنية لإسترداد الأرض ورفع علم مصر خفاقاً على أرض سيناء، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تقدم كل غالٍ ونفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن، واستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد .

وأرسل المحافظ تحية إعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة، ودمائهم الذكية لتحيا مصر في عزة وكرامة، داعياً المولى عز وجل بأن يحفظ مصرنا الغالية وتظل قواتنا المسلحة حصناً منيعاً في وجه المتآمرين، وصرحاً شامخاً يجسد العزة والقوة والكرامة .

صافح محافظ الشرقية الحضور مقدماً التهنئة بإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي جسدت أصالة شعب مصر وقواته المسلحة، وعظمت روح الإنتماء والولاء للوطن الغالي مصر.