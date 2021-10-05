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4 نوفمبر.. إعادة محاكمة حنين حسام «فتاة التيك توك» في «الاتجار بالبشر»

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4 نوفمبر.. إعادة محاكمة حنين حسام «فتاة التيك توك» في «الاتجار بالبشر» 4 نوفمبر.. إعادة محاكمة حنين حسام «فتاة التيك توك» في «الاتجار بالبشر»

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، في 4 نوفمبر المقبل، إعادة إجراءات محاكمة حنين حسام، بعد الحكم الصادر ضدها غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، في اتهامها بـ«الاتجار بالبشر».

ووجهت النيابة للمتهمة تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.

المصرى اليوم

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