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مراكز متقدمة لطالبات من جامعة نورة في تحدي تطبيقات الفضاء الدولي

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مراكز متقدمة لطالبات من جامعة نورة في تحدي تطبيقات الفضاء الدولي مراكز متقدمة لطالبات من جامعة نورة في تحدي تطبيقات الفضاء الدولي
حققت طالبات من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مراكز متقدمة في تحدي "تطبيقات الفضاء الدولي" لوكالة ناسا، للعام 2021، من خلال مشاركتهن ضمن فرق جماعية تمثل مناطق المملكة.

وشاركت الطالبة ريما السويدان، من كلية الهندسة بالجامعة، ضمن فريق Smart Satellite Tracker of Marine Debris (SSTM) والذي تأهل للعالمية بحصوله على المركز الأول على المملكة عن فكرتهم Space Apps Challenge إضافةً إلى فوزه بالمركز الأول للفرق المتميزة.

وفاز فريق "Twaiq Hero"، من كلية علوم الحاسب والمعلومات، والمكون من طالبات وخريجات من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في هاكثون تحدي تطبيقات الفضاء العالمية بالمركز الثاني على مستوى الرياض.

وتتلخص فكرة التحدي التي ترشح لها أكثر من 1380 مشاركًا في تكوين فرق عالمية من مختلف التخصصات تشمل التقنيين والعلماء والمصممين والفنانين والمعلمين ورواد الأعمال والمطورين والطلاب، بحيث يعملون جميعًا على تصميم حلول مبتكرة مفتوحة المصدر للتحديات العالمية.

وتهدف هذه المنافسة العالمية إلى التعاون في حل المشكلات التي تواجه العالم، وإنتاج حلول مفتوحة المصدر للمضي قدماً في مهمات استكشاف الفضاء وتحسين الحياة على سطح الأرض، كما تساهم في استثمار الطاقات الإبداعية في المجتمع وتحويلها إلى ابتكارات قادرة على خدمة المشاريع من أجل الوصول إلى تعريف التحديات ذات الصلة بالأرض والفضاء، وخلق مسارات جديدة للمستقبل والمساهمة في إيجاد حلول علمية.

وتأتي مشاركة الجامعة في هذه المسابقة حرصًا منها على دعم الطالبات في المسابقات المحلية العالمية، إضافةً إلى التركيز على تنمية القدرات الطلابية ودعم نجاحات الطالبات.


الوطن السعودية

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