أخبار عاجلة

نجم منتخب فرنسا يبدأ فى تعلم اللغة العربية -
تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
اليوم.. بعثة المصري تطير الى أوغندا لمواجهة ريفينيو أوثوريتي بالكونفيدرالية -
وزير المالية : حريصون على تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في مصر -
"أنا مشلول".. فيديو "رجل أسود" يثير الجدل في أمريكا -
جدة.. 6532 جولة رقابية تغلق 33 منشأة مخالفة للاحترازات -
سابت الطب وعملت "لحاف".. دكتورة هناء 73 عام أبدعت في فن صناعة الألحفة -
أمطار متوسطة بشمال سيناء -
محافظ المنيا يُكلّف مدير الزراعة بالمحافظة بسرعة صرف «كارت الفلاح الذكي» -
وكيل «تعليم كفرالشيخ» يشارك طالبات مدرسة «طابور الصباح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المسحل يرفع الشكر للقيادة الرشيدة ولوزير الرياضة.. من أجل دعم

Print
المسحل يرفع الشكر للقيادة الرشيدة ولوزير الرياضة.. من أجل دعم المنتخب المسحل يرفع الشكر للقيادة الرشيدة ولوزير الرياضة.. من أجل دعم
بعد الموافقة على رفع الطاقة الاستيعابية لمواجهتي الأخضر

المسحل يرفع الشكر للقيادة الرشيدة ولوزير الرياضة.. من أجل دعم المنتخب

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس، أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الاهتمام الكبير الذي أولتْه بصحة المواطنين والمقيمين في مواجهة جائحة كورونا، وذلك في أعقاب موافقة الجهات المعنية على رفع السعة الاستيعابية للجماهير في مباراتَي الأخضر أمام اليابان والصين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى 2022 إلى 100%.

كما وجه المسحل جزيل الشكر لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على متابعته ودعمه المستمر وسعيه المستمر لتسهيل كافة المتطلبات الخاصة بالمنتخبات الوطنية، مؤكدًا ثقته بأن جماهير الأخضر ستكون في الموعد لدعم في استحقاقاته المقبلة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي بالجهد الكبير الذي قامت به الجهات المعنية بمتابعة مستجدات منذ بدء جائحة كورونا وحتى وصلت المملكة الآن إلى مصافّ الدول الأقل في إصابات كورونا والأكثر في إعطاء اللقاحات المضادة له.

ونوه المسحل إلى تأكيد وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين في المملكة بسرعة الحصول على جرعتي اللقاح لتحقيق نسبة التحصين المطلوبة وعودة الحياة إلى طبيعتها، متمنيًا السلامة للجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
منتخب مصر يكتسح ليبيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر يكتسح ليبيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

فرحة كبيرة من الجمهور المصري بالهدف الثاني لمنتخبنا في شباك المنتخب الليبي عن طريق مصطفي محمد

فرحة كبيرة من الجمهور المصري بالهدف الثاني لمنتخبنا في شباك المنتخب الليبي عن طريق مصطفي محمد

طاهر أبو زيد: أول مرة أشعر بالتجانس في المنتخب.. وكان هناك تربص بـ«البدري»

طاهر أبو زيد: أول مرة أشعر بالتجانس في المنتخب.. وكان هناك تربص بـ«البدري»

إعلامي: الحضري يطلب الرحيل من جهاز المنتخب بسبب كيروش

إعلامي: الحضري يطلب الرحيل من جهاز المنتخب بسبب كيروش