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انطلاق مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "نسيم البحر 13" بين القوات والباكستانية

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انطلاق مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "نسيم البحر 13" بين القوات السعودية والباكستانية انطلاق مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "نسيم البحر 13" بين القوات والباكستانية
"العنزي": تشمل جميع أبعاد العمليات البحرية كالحروب الجوية والسطحية وتحت السطحية والإلكترونية

انطلاق مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط

انطلقت في جمهورية باكستان اليوم, مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "نسيم البحر-13"، بين القوات البحرية الملكية والقوات البحرية الباكستانية بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية لأول مرة في سلسلة تمارين نسيم البحر.
وأكد قائد التمرين اللواء البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي أن مناورات نسيم البحر-13 تشمل جميع أبعاد العمليات البحرية كالحروب الجوية والسطحية وتحت السطحية والحرب الإلكترونية وحرب الألغام وسيتم تنفيذ العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية، وكذلك تدريبات على ظهر السفن أثناء الإبحار وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية والصواريخ للسفن البحرية ومقاتلات القوات الجوية.
وتأتي مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من نوع أف 15 إس إي وتقوم بتنفيذ رماية بصواريخ من نوع جو سطح على أهداف بحرية وكانت إضافة كبيرة للتمرين وذلك لقيامها بالمهام الجوية المطلوبة لمساندة العمليات البحرية لسفن جلالة الملك المشاركة في مسرح عملياتها في بحر العرب.
الجدير بالذكر أن مساندة القوات الجوية في تمرين نسيم البحر -13 هي للتدريب على تعزيز ودعم للإستراتيجية البحرية العسكرية للقوات البحرية في جميع مسارح عملياتها في البحر الأحمر والخليج العربي وفي بحر العرب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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