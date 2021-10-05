صالون نادر للمشير الجمسى.. أفلام وثائقية واحتفالات وطنية

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تحتفل وزارة الثقافة بيوم النصر العظيم عبر قناتها على اليوتيوب، اعتبارًا من الساعة الثانية ظهرا وحتى منتصف الليل بإعادة بث للصالون النادر للمشير الجمسى وذكرياته عن حرب أكتوبر، وعرض 3 أفلام وثائقية عن حرب أكتوبر، تحتوى على مشاهد حية ونادرة تعرض للمرة الأولى عن بطولات الجيش المصرى.

وهى فيلم «أغنية السويس» و«المحارب» الذى يحكى عن بطولات المشير أحمد بدوى، وفيلم «مبكى بلا حائط» الذى يستعرض حصاد يوم النصر العظيم، ويختتم البث باحتفالات «وطنى» لنجوم مصر والوطن العربى الذين تغنوا فى حب مصر، منهم وائل جسار، عاصى الحلانى، همام إبراهيم، سعد رمضان، على الحجار، هانى شاكر ومدحت صالح.