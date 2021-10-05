احتفالية فنية لطلاب «تنمية المواهب» بتابلوهات استعراضية

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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احتفالية فنية لنجوم المستقبل من طلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد فى الثامنة مساء اليوم -الأربعاء- على مسرح النافورة، وتتضمن باقة مختارة من الأعمال الغنائية التى شكلت جانبا من الوجدان الوطنى لشعب مصر والأمة العربية، ويصاحبها عدد من التابلوهات الاستعراضية الحماسية.

وعلى مسرح الجمهورية تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث عرض «أحمس» تصميم وإخراج محمود مصطفى، وذلك فى الثامنة مساء يومى الثلاثاء والأربعاء 12، 13 أكتوبر، كما تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى حفلين بأوبرا الإسكندرية ودمنهور فى الثامنة مساء يومى الخميس والجمعة 7، 8 أكتوبر يتضمنان باقة من الغنائيات الوطنية.

من ناحية أخرى تنظم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة العديد من الفعاليات الفنية، منها حفل فنى لفرقة الموسيقى أم كلثوم، وآخر لأوركسترا المعهد العالى للكونسرفتوار مع كورال الأطفال، كم سيتم افتتاح المسرح المكشوف، والمعهد العالى للسينما بعد التجديد ورفع الكفاءة.