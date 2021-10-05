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تبدأ عملها 15 أكتوبر لمدة شهرين.. لجنة لبحث وفحص شكاوى وطلبات معلمي الإسكندرية

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تبدأ عملها 15 أكتوبر لمدة شهرين.. لجنة لبحث وفحص شكاوى وطلبات معلمي الإسكندرية تبدأ عملها 15 أكتوبر لمدة شهرين.. لجنة لبحث وفحص شكاوى وطلبات معلمي الإسكندرية

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كلّف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة لبحث وفحص الشكاوى والطلبات والتظلمات الخاصة بالمعلمين على مستوى مدارس المحافظة، وشدد على وضع آلية واضحة لاستقبال جميع الشكاوي وسرعة الاستجابة لحلها، مؤكداً أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية للعملية التعليمية.

وقال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في بيان، الثلاثاء، إن اللجنة المشكلة ستقوم بإنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الشكاوي والطلبات عبر الإنترنت تيسيراً على المعلمين، مشيراً إلى أن اللجنة ستتلقى الشكاوى والطلبات بداية من ١٥/ ١٠/ ٢٠٢١ حتى يوم ١٥/ ١٢/ ٢٠٢١.

وسيجري بحث الشكاوى والطلبات والرد عليها والتواصل مع مقدمها لإبلاغه بنتيجة الفحص، وتقوم اللجنة بإعلان نتيجة فحص الشكاوى في موعد غايته ١٥/ ٢/ ٢٠٢٢، بالإضافة إلى إعداد تقرير عن عمل اللجنة بشكل دوري.

المصرى اليوم

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