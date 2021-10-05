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اكد خالد فتحي المشرف العام على كرة اليد بنادي الزمالك، أن الروح المعنوية للفريق عالية للغاية، والفريق يمتلك الإصرار والعزيمة من أجل تقديم أفضل أداء أمام برشلونة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والتي تقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 6 لـ9 أكتوبر الحالي، وتحقيق نتيجة إيجابية.

وأشار فتحى إن بعثة الزمالك وصلت للأراضي السعودية عصر امس الإثنين استعدادا لخوض المواجهة المرتقبة امام برشلونة، وخضعت بعثة الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا عقب وصولهم لفندق الإقامة.

وشدد خالد فتحي على أن الروح المعنوية للفريق عالية للغاية، والفريق يمتلك الإصرار والعزيمة من أجل تقديم أفضل أداء أمام برشلونة وتحقيق نتيجة إيجابية.

وأوضح أن أوليفر روي المدير الفني للفريق عقد عدة جلسات بالفيديو للاعبين لمعرفة فريق برشلونة ومعرفة نقاط القوة والضعف.

وأضاف أن برشلونة فريق كبير وبطل أوروبا وكذلك فريق الزمالك يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وننتظر التوفيق للفريق أمام الفريق الإسباني.

ووجه خالد فتحي رسالة لجماهير الزمالك قائلا إن الفريق سيقاتل لأخر ثانية أمام برشلونة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهير النادي.

ويلتقي الزمالك مع برشلونة غد الأربعاء في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله بجدة.

‎ويقود الزمالك، الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.