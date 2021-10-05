أخبار عاجلة

نجم منتخب فرنسا يبدأ فى تعلم اللغة العربية -
تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
اليوم.. بعثة المصري تطير الى أوغندا لمواجهة ريفينيو أوثوريتي بالكونفيدرالية -
وزير المالية : حريصون على تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في مصر -
"أنا مشلول".. فيديو "رجل أسود" يثير الجدل في أمريكا -
جدة.. 6532 جولة رقابية تغلق 33 منشأة مخالفة للاحترازات -
سابت الطب وعملت "لحاف".. دكتورة هناء 73 عام أبدعت في فن صناعة الألحفة -
أمطار متوسطة بشمال سيناء -
محافظ المنيا يُكلّف مدير الزراعة بالمحافظة بسرعة صرف «كارت الفلاح الذكي» -
وكيل «تعليم كفرالشيخ» يشارك طالبات مدرسة «طابور الصباح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

: سنتقاتل أمام برشلونة .. وهدفنا إسعاد جماهير

Print
الزمالك: سنتقاتل أمام برشلونة .. وهدفنا إسعاد جماهير الزمالك : سنتقاتل أمام برشلونة .. وهدفنا إسعاد جماهير

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اكد خالد فتحي المشرف العام على كرة اليد بنادي الزمالك، أن الروح المعنوية للفريق عالية للغاية، والفريق يمتلك الإصرار والعزيمة من أجل تقديم أفضل أداء أمام برشلونة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والتي تقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 6 لـ9 أكتوبر الحالي، وتحقيق نتيجة إيجابية.

وأشار فتحى إن بعثة الزمالك وصلت للأراضي السعودية عصر امس الإثنين استعدادا لخوض المواجهة المرتقبة امام برشلونة، وخضعت بعثة الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا عقب وصولهم لفندق الإقامة.

وشدد خالد فتحي على أن الروح المعنوية للفريق عالية للغاية، والفريق يمتلك الإصرار والعزيمة من أجل تقديم أفضل أداء أمام برشلونة وتحقيق نتيجة إيجابية.

وأوضح أن أوليفر روي المدير الفني للفريق عقد عدة جلسات للاعبين لمعرفة فريق برشلونة ومعرفة نقاط القوة والضعف.

وأضاف أن برشلونة فريق كبير وبطل أوروبا وكذلك فريق الزمالك يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وننتظر التوفيق للفريق أمام الفريق الإسباني.

ووجه خالد فتحي رسالة لجماهير الزمالك قائلا إن الفريق سيقاتل لأخر ثانية أمام برشلونة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهير النادي.

ويلتقي الزمالك مع برشلونة غد الأربعاء في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله بجدة.

‎ويقود الزمالك، الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
منتخب مصر يكتسح ليبيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر يكتسح ليبيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

وصول بعثة الزمالك إلى كينيا استعدادا للقاء توسكر

وصول بعثة الزمالك إلى كينيا استعدادا للقاء توسكر

طوارئ طبية ووقائية لبعثة الزمالك داخل فندق الإقامة في كينيا خوفا من كورونا

طوارئ طبية ووقائية لبعثة الزمالك داخل فندق الإقامة في كينيا خوفا من كورونا

«الصحة»: تسجيل 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

«الصحة»: تسجيل 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة