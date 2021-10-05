السؤال الصعب فى «ميريت»: «لماذا فشل التنوير؟»

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«أسباب فشل مشروع التنوير فى مصر» هو عنوان الملف الرئيسى فى العدد الأحدث من مجلة ميريت التى تصدر عن دار ميريت للنشر لمديرها العام الناشر محمد هاشم. هذا الملف سبعة مقالات للدكتور عمار على حسن، والدكتور أشرف الصباغ، وحامد عبدالصمد، والدكتور محمد عبده أبوالعلا، والدكتور حمدى الشريف، وعصام الزهيرى، ورامى يحيى.

وفى افتتاحية العدد، كتب رئيس التحرير سمير درويش يقول بعنوان «بدأ بمذبحة.. (التنوير) المصرى برعاية (المستبد) العادل!!»، ومنها: «التنوير ليس قرارًا فوقيًّا، ولا رغبة فردية، لكنه نتيجة حراك مجتمعى شامل على المستويات كافة، ومشاركة واسعة من جميع أطياف أى مجتمع، دون قمع أو قهر أو إسكات وتهجير ومطاردة المخالفين، لأن الضمانة الأهم لاستمرار أى طفرة تحديثية هى الحماية المجتمعية، التى لا تتأتَّى إلا بإحساس كل فرد أنه شريك فيها وضامن لاستمرارها»، فيما تضمن باب «إبداع ومبدعون» ملف «رؤى نقدية» خمسة مقالات: للدكتور أحمد يوسف، والدكتور أيمن تعيلب، والدكتور أبواليزيد الشرقاوى، والدكتور أحمد يحيى على، والدكتورة نجاة على، والباحث المغربى نصر الدين شردال.

وتضمن ملف «الشعر» عشر قصائد للشعراء: صلاح فائق (العراق)، أنور عمران (سوريا)، إبراهيم محمد إبراهيم، حسن شهاب الدين، حسن عبدالراضى (العراق)، وعادل سعد يوسف عدنان الصائغ (من السودان)، على نوير وعمر الصائم (من العراق)، ونبيل السليمانى (من المغرب). غير ثمانى قصص فى ملف «القصة» لكل من: مصطفى نصر، حسونة المصباحى (من تونس)، محمد الفخرانى، سعيد منتسب (من المغرب)، إيمان سند، عثمان الشيخ (من السودان)، منى سالم، وإلهام زيدان. فيما تم تخصيص باب «نون النسوة» لمناقشة المجموعة القصصية «دفاتر عائلية» للأكاديمية والقاصة العراقية إشراق سامى، وتضمن خمسة مقالات للدكتورة أمانى فؤاد والدكتور محمد سليم شوشة، والباحث الجزائرى الطيب خالدى، والعراقى كيلان محمد ونهى الصراف.

وتضمن باب «تجديد الخطاب» مقالين: للدكتورة نادية توفيق، والدكتور يوسف الزدكى (من المغرب)، غير خمس ترجمات فى باب «حول العالم» لكل من ناصر الحلوانى وأبوالحسن محمد على ورولا عبيد ومى مصطفى ومراد الخطيبى (من المغرب)، وتضمن باب «ثقافات وفنون» حوارًا أجراه ضياء حامد مع القاص والروائى محمد بركة، أما ملف «كتب» فتضمن أربعة مقالات: لسمير الفيل، عن رواية حانة الست لمحمد بركة- ومقال للشاعر أحمد سويلم عن الجزء الثانى من سيرة محمد سلماوى، غير مقال للدكتور حسن حميد (من فلسطين)، وآخر الدكتور أصيل الشّابى (من تونس). غير ملف «سينما»، وملف «شخصيات»، وملف «تاريخ» وملف «سيرة». ورابط التصفح للمجلة هو: https://online.flipbuilder.com/mtnlp/rivd/