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«شقى وسعيد».. فى مختبر سرديات المنصورة

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«شقى وسعيد».. فى مختبر سرديات المنصورة «شقى وسعيد».. فى مختبر سرديات المنصورة

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أقيمت ندوة لمناقشة رواية شقى وسعيد للكاتب حسين عبد الرحيم، الصادرة عن دار خطوط وظلال. وقد حضر الندوة أعضاء مختبر سرديات المنصورة، وبدأت الدراسات النقدية مع الشاعرة والناقدة رشا الفوال وكانت بعنوان تبدد الشخصية والتيمة الأوديبية فى رواية شقى وسعيد. فسرت مصطلح تبدد الشخصية والفرق بينه وبين الاغتراب.

كما أشارت لرسم التيمة الأوديبية داخل متن الرواية. الكاتب والناقد حسام المقدم، قدم دراسة ماتعة عن استخدام الكاتب لذاكرة تاريخية لأحداث أثرت فى شخصية البطل، كما أثرت فى وجدان الشخصية المصرية مثل أحداث التهجير وجنازة عبد الناصر، وتوظيف أغانى المرحلة التاريخية فى بساطة داخل متن العمل.عماد مجاهد الناقد والشاعر قدم رؤية نقدية كشف عن خبايا الراوى وارتباط الكاتب بالأحداث. وضح وفسر التباين بين حالتى اغتصاب داخل متن الرواية. الشاعرة والناقدة حنان ماهر قدمت دراسة بعنوان «كتابة الصورة فى تشكيل عالم السرد.. رواية «شقى وسعيد» للأستاذ حسين عبد الرحيم نموذجًا».

وضحت كيفية تأويل الصورة السردية داخل العمل، وكما عودتنا فى دراستها السابقة قدمت إحصاء لتكرار مفردات داخل العمل تكشف بها أهمية تلك المفردة لدى الكاتب، وتوضح رؤيته لفكرة العمل وتناولها. وتحدث الكاتب نبهان رمضان عن حالة الاغتراب بأنواعه المختلفة الذاتية والاجتماعية والنفسية داخل العمل، كما وضح نماذج أدبية تناولت صورة الأم فى الأدب العربى والغربى بين نموذج الست أمينة فى الثلاثية والأم القاسية المستبدة فى ثلاثية فالس (الطفل، الشاب، الثائر) فى الأدب الفرنسى.

قدم الكاتب عبد الرحيم عبد الهادى رؤية بانورامية للرواية، وكان هناك مداخلات من الكاتب المسرحى حسام شعبان والروائى خليل الزينى. كما حضر الندوة الروائى الكبير رضا البهات والقاص الكبير عبد المنعم الباز. كما حضر من الشعراء الأستاذ ممدوح عرابى والاستاذ مصطفى الششتاوى. وفى ختام الندوة أوضح الكاتب حسين عبد الرحيم قصدية انتقاء صور بعينها من الذاكرة وتوظيفها سرديا فى نسيج فكرة العمل.

كما أشار إلى أن الكتابة اختيار فى المقام الأول. وقد أدار الندوة الكاتب والناقد فكرى عمر الذى قدم رؤية بانورامية متنوعة بين الفقرات، أفادت كثيرا فى كشف مظاهر إبداع الكاتب حسين عبد الرحيم وبلورة تجربته الإبداعية. وقد تقدمت أسرة مختبر سرديات المنصورة بالشكر للشاعر والناقد محمد عطوة على استضافته الدائمة لندوات المختبر بكل محبة وإخلاص.

المصرى اليوم

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