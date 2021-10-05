«الراعى» ترصد مخالفات الطرق الصوفية

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«الراعى» هى الرواية الأولى والأحدث للصحفية حنان سليمان الصادرة عن دار الهالة للنشر والتوزيع، وقد احتضنت مكتبة مصر العامة بمصر الجديدة حفل مناقشة وتوقيع للرواية، وأدار اللقاء عماد العادلى، وتدور أحداث الرواية بين مصر والمغرب، وهى حصيلة تجربة ثرية اقتربت فيها الكاتبة من بعض الدوائر الدينية، وفيها وقفت على ممارسات تطغى عليها الذكورية، مصدرها رمز دينى هو شيخ مدعٍ يستغل أتباعه، خصوصا النساء، لتحقيق مكاسب مختلفة كما ينشر معتقدات فاسدة تضرب أصل الإيمان.

وقال العادلى يُحسب للكاتبة أنها اختارت موضوعا صعبا تهرب من مثله الكاتبات. وقال إنه على الرغم من خلفيتها الصحفية، إلا أنها كانت فطنة للصياغة الأدبية مستفيدة فى الوقت نفسه من خبراتها البحثية كصحفية مارست هذا العمل بكافة أشكاله دون أن تقع فى فخ التقريرية. كما كانت فكرة الرواية محل إشادة من الناشرة هالة البشبيشى التى قالت إنها عاشت فى هذا المجتمع لفترة وكانت أسيرة له وحيّت الكاتبة على شجاعتها فى تناول الموضوع.

وأضافت: «نختار ما ننشر على أساس المتعة التى تحققها قراءة العمل ثم الإفادة التى تعود على القارئ وعلى هذا الأساس ننشر وندافع عن الكتاب وندعمه متحملين مسؤولية الأعمال الهادفة». وحول سؤال عن كيفية مواجهة هذه الممارسات المنحرفة باسم الدين، أشارت الكاتبة إلى أنها تكون بالصحافة والأدب والفن والمبادرات المجتمعية التى تنشط على الأرض لجمع شهادات الضحايا والتحقيق فيها وفضح هذه الممارسات.

وقالت: «هذا ما نستطيع فعله وهو ليس بقليل»، وقد ذكرت الكاتبة، فى نهاية الرواية، أسماء مبادرات حقيقية تنشط على الأرض فى سياق مواجهة هذه الانحرافات، بعضها ينشر أسماء الشيوخ المدعين وصورهم الشخصية وتفاصيل انتهاكاتهم مع حفظ أسماء الضحايا. وردا على سؤال عن مدى خوفها من التطرق للمخالفات الواقعة فى الطرق الصوفية فى وقت صار التصوف فيه شائعا وتقليعة دينية، خاصة أن هذه الرواية هى الأولى لها وليس لها جمهور من القراء يساندها ويدعمها فى هذه المواجهة، قالت الكاتبة إنها لم تتراجع لحظة عن تناول الموضوع لكن كان همها الرئيسى هو لأى درجة يمكن اعتبار ما تفعله صوابا وفق معاييرها الشخصية.

وأضافت: «من المهم النظر إلى الكاتب وتبيان موقفه إن كان يعرى العيوب بقصد الهدم أم الإصلاح». وكشفت الكاتبة أن «الراعى» كان لها اسمان آخران قبل أن تستقر على الاسم الأخير وهما «المُربِّى» و«عِمَّة مايلة»، أما الغلاف فكان هو ذاك فى مخيلتها طوال الكتابة. وقالت: «أردت إظهار هذا الشيخ الفاسد بملابسه وعمته المائلة دون أن نرى وجهه القبيح الذى لا يعنينا كثيرا.