أخبار عاجلة

نجم منتخب فرنسا يبدأ فى تعلم اللغة العربية -
تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
اليوم.. بعثة المصري تطير الى أوغندا لمواجهة ريفينيو أوثوريتي بالكونفيدرالية -
وزير المالية : حريصون على تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في مصر -
"أنا مشلول".. فيديو "رجل أسود" يثير الجدل في أمريكا -
جدة.. 6532 جولة رقابية تغلق 33 منشأة مخالفة للاحترازات -
سابت الطب وعملت "لحاف".. دكتورة هناء 73 عام أبدعت في فن صناعة الألحفة -
أمطار متوسطة بشمال سيناء -
محافظ المنيا يُكلّف مدير الزراعة بالمحافظة بسرعة صرف «كارت الفلاح الذكي» -
وكيل «تعليم كفرالشيخ» يشارك طالبات مدرسة «طابور الصباح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شريف رزق يكتب: «شعر»

Print
شريف رزق يكتب: «شعر» شريف رزق يكتب: «شعر»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طيب والله لسه صغيرين

وآه،

بتعدى الحياة

وتفلت من إيدينا

فى لحظة، فى طرفة عين

مش من يومين تلاته كُنا صغيرين

كبرنا أمتى وشاب الشعر ليه

مش كنت لسه بحكى عن الأحلام

وهعمل إيه وأسوى إيه

فجأة كبرنا، بس والله لسه صغيرين

نفرح ببسمة وكلمة ولمسة

ولمة صحاب ساعة صفا

وزهر طاولة رايح وجاى

وفيلم يحكى عن اللى كان

ووردة بلدى تعطر مدينة

وقلبى يطير يرفرف سعيد

ولما نحس بشمس النهار

القلب يدفى كده من سُكات

مش قلتلك لسه صغيرين

عمال تقولى كبرت يا عبد الودوود

والله أبداً، دى شوية هموم

لكنى أرجع صبى صغير

مع كُل زقزقة عصافير

وشوية حنية صغيرين

طيب والله لسه صغيرين.

لما قالوا هو غايب!

لما قالوا هو غايب

لما قالوا مش هيرجع

بصوا لىّ بشماته

بس كانوا مرعوبين

كُنت شارد، بس عارف

إنه راجع يوم أكيد

جوه قلبى، بيه بعيش

بيه بحس، ليه بقول ومتكسفش

لو فى يوم غنيت كلامه

الغنوة لازم تعيش

بصوا تانى بشماتة

بس كان رُعبُهم حبة زيادة

لما شافوا فى عينيا حُبه

عرفوا إن الخناقة لسة طويلة

وكُل ما الحُب يبان

يختفوا فى عز النهار

كُنت فاكرهُم ديابة

طلعوا شوية رُماد

بس آه لو عرفوا الحكاية

إنه غايب بس حاضر

كانوا هربوا من زمان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رقم مميز لمحمد النني وأكرم توفيق خلال مباراة مصر وليبيا

رقم مميز لمحمد النني وأكرم توفيق خلال مباراة مصر وليبيا

نجم منتخب فرنسا يبدأ فى تعلم اللغة العربية

نجم منتخب فرنسا يبدأ فى تعلم اللغة العربية

تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اليوم.. بعثة المصري تطير الى أوغندا لمواجهة ريفينيو أوثوريتي بالكونفيدرالية

اليوم.. بعثة المصري تطير الى أوغندا لمواجهة ريفينيو أوثوريتي بالكونفيدرالية