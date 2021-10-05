شريف رزق يكتب: «شعر»

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طيب والله لسه صغيرين

وآه،

بتعدى الحياة

وتفلت من إيدينا

فى لحظة، فى طرفة عين

مش من يومين تلاته كُنا صغيرين

كبرنا أمتى وشاب الشعر ليه

مش كنت لسه بحكى عن الأحلام

وهعمل إيه وأسوى إيه

فجأة كبرنا، بس والله لسه صغيرين

نفرح ببسمة وكلمة ولمسة

ولمة صحاب ساعة صفا

وزهر طاولة رايح وجاى

وفيلم يحكى عن اللى كان

ووردة بلدى تعطر مدينة

وقلبى يطير يرفرف سعيد

ولما نحس بشمس النهار

القلب يدفى كده من سُكات

مش قلتلك لسه صغيرين

عمال تقولى كبرت يا عبد الودوود

والله أبداً، دى شوية هموم

لكنى أرجع صبى صغير

مع كُل زقزقة عصافير

وشوية حنية صغيرين

طيب والله لسه صغيرين.

لما قالوا هو غايب!

لما قالوا هو غايب

لما قالوا مش هيرجع

بصوا لىّ بشماته

بس كانوا مرعوبين

كُنت شارد، بس عارف

إنه راجع يوم أكيد

جوه قلبى، بيه بعيش

بيه بحس، ليه بقول ومتكسفش

لو فى يوم غنيت كلامه

الغنوة لازم تعيش

بصوا تانى بشماتة

بس كان رُعبُهم حبة زيادة

لما شافوا فى عينيا حُبه

عرفوا إن الخناقة لسة طويلة

وكُل ما الحُب يبان

يختفوا فى عز النهار

كُنت فاكرهُم ديابة

طلعوا شوية رُماد

بس آه لو عرفوا الحكاية

إنه غايب بس حاضر

كانوا هربوا من زمان.