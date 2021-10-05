احتفالات المولد النبوى فى «الثقافة الجديدة»

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حفل العدد الجديد من مجلة «الثقافة الجديدة»، أكتوبر 2021 بالتنوع بين النصوص الإبداعية والقراءات النقدية والترجمات، وجاء المقال الافتتاحى لرئيس التحرير الباحث والشاعر مسعود شومان تحت عنوان «تجليات المولد النبوى عند الجماعة الشعبية»؛ ومما جاء فيه: «يمثل مولد النبى صلى الله عليه وسلم حدثا عظيما فى يقين الجماعة الشعبية، وهو مفصل بين تاريخين، لذا فهى تحتفل به وتبتهج بقدومه بوصفه بركة ونورا وخيرا فتقيم الأذكار والمدائح، ويمكن أن نرصد مجموعة من عناصر التراث والمأثور الشعبى».

وضم العدد قراءات نقدية، لكل من د. فوزى خضر «البنية التطريزية فى شعر أحمد سويلم»، كما كتبت د. سماح الوكيل «الأسطورى والمتخيل والواقعى فى أدب إدوار الخراط»، بينما نقرأ «الشعر بوصفه اجتهادا جماليا تحرر من السياق العام» لمحمد يونس، كما تتساءل ريم السرجانى فى مقالها «هل لا يزال الراوى العليم عليما؟»، وكتبت د. دينا محمد عبده «الأوبئة.. رقصة الموت فى الأدب الحديث»، بينما نقرأ مقال د. خالد صلاح حنفى «تحولات الثقافة العربية فى العصر الرقمى»، غير مقال لحاتم رضوان بعنوان «قصص تبحث عن كائن مختف من وطأة الحزن»، غير نصوص شعرية لكل من: ناجى عبد اللطيف، حنان شاهين، أشرف الصاوى، محمد يوسف حامد، أحمد حمدينو محمد، منال الصناديقى، محمد الشحات، محمد محمدين، عمرو عادل، ديمة محمود، أنطونيوس نبيل. ونصوص قصصية للكتاب: علاء النادى، سوسن الشريف، أحمد طوسون، أحمد محمد مصيلحى، ليلى حسين، تيام أحمد علاء، عبد الراضى عبد الرحمن نظيم، ماهر طلبة، رزق فهمى عويس.

وفى الملف الرئيسى للمجلة عن المولد النبوى والذى جاء تحت عنوان «تجلى الألوان والأنوار فى مولد المختار نقرأ لـ«عبد الرحيم طايع، ودعاء صالح، كما نقرأ مقال عاشور الزعيم «تطويحات الأجساد وأغانى الأجداد فى ذكرى يوم الميلاد»، وجاء مقال أسامة الفرماوى بعنوان «تخليص معنى الحياة ورموز الجمال والخصوبة»، ونقرأ أيضا «ثلاثون عاما من الحلوى والبهجة» لـ وسام جار النبى الحلو، وكتب طه الجوهرى «المولد النبوى فى القصير، دهشة الموسيقى وسحر التعابير»، ويختتم الملف بمقال على الشوكى «فوانيس وبليلة فى احتفالات (عيد الميلود)» بمطروح. فيما جاء باب «الصوت واللون والحرية» حافلا بالترجمات والحوارات؛ ففى الشاطئ الآخر نقرأ: »أيتها الغيمة.. ارجعى.

قصيدة النثر الأفغانية تواجه طالبان« ترجمة: مريم العطار، اختيار وتقديم: محمود خير الله، وفى باب مواجهات نقرأ: الناقد د. سامى سليمان »اللحظات التى تحرك فيها العقل الجمعى العربى قليلة جدا«، حاوره مصطفى القزاز، كما نقرأ فى باب دقات المسرح «تغريبة بنت الزناتى تغوص فى فضاءات الغياب والفقد» لداليا همام، بينما كتب مسعد بدر فى باب من فات قديمه »الأمثال الشعبية بوصفها نصا تواصليا«، وتختتم المجلة بباب عطر الأحباب الذى كتب فيه طارق الطاهر »ثلاث حكايات عن صحبة جمال الغيطانى«، كما نطالع أيضا فى هذا الباب مقال د. محمود عبد الغفار »أمينة رشيد.. الشجرة التى استظل بها الجميع». ويحتفى العدد بلوحات الفنان محمد الطحان. المجلة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ويرأس تحريرها الشاعر والباحث مسعود شومان، ويدير تحريرها الشاعر محمود خير الله، وسكرتير التحرير الناقد مصطفى القزاز.