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بوجاتي «بوليد» تتوج كأفضل سيارة خارقة في العالم

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بوجاتي «بوليد» تتوج كأفضل سيارة خارقة في العالم بوجاتي «بوليد» تتوج كأفضل سيارة خارقة في العالم

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كشفت بوجاتي النقاب عن «بوليد» كسيارة مسار مستقبلية مع نسبة طاقة تبلغ 0.67 كيلوجرام لكل حصان في أكتوبر 2020.

وفي أغسطس من هذا العام، أطلقت الشركة المصنعة الفرنسية نسخة إنتاجية من «بوليد» تقتصر على 40 وحدة فقط بسعر 4.7 مليون دولار أمريكي.

وبدون الفوز بأي جوائز رسمية، فإن «بوليد» هي سيارة خارقة من خارج هذا العالم، ولكن الآن تم الاعتراف بها من قبل واحدة من أكثر مسابقات التصميم المرموقة في العالم.

وبحسب motor1، خلال الدورة السادسة والثلاثين لمهرجان السيارات الدولي في باريس، منحت لجنة تحكيم محترفي التصميم سيارة «بوليد» الفوز في فئة السيارات الهايبر كارس، تاركة وراءها ثلاثة متسابقين آخرين.

وتسمح القواعد في هذه الفئة فقط للسيارات المُنتَجة في سلسلة ولكن تباع بأكثر من 60 ألف يورو، والتي تُظهر تصميمًا رياضيًا وأداءً متميزًا" بالمنافسة.

فيما يعد أفضل شيء في تصميم السيارة هو أنها لن تتغير كثيرًا من المفهوم التجريبي إلى إصدار الإنتاج النهائي، ببساطة، إذا كنت مستعدًا لإنفاق 4.7 مليون دولار على «بوليد» ، فستحصل تقريبًا على السيارة مثل التي فازت بجائزة التصميم.

كما تتعهد بوجاتي بأنه حتى بعد التحسينات المطلوبة للإنتاج، ستحتفظ السيارة بوزنها المنخفض، ويوضح نيلز ساجونز، رئيس المشاريع الخاصة في بوجاتي، قائلاً: "على الرغم من كونها عملية جداً، إلا أن «بوليد» تمتلئ بشخصية بوجاتي المميزة وتقاليدها" .

مضيفاً "استلهم تصميمها من فلسفة الوزن إلى القوة للشاب إيتوري بوجاتي، الذي قلب عالم السيارات في عشرينيات القرن الماضي من خلال تصميم سيارات خفيفة الوزن ورشيقة، مثل النوع 35، التي أصبحت عملياً لا تقبل المنافسة، و «بوليد» هي التتويج النهائي لتلك الفلسفة".

المصرى اليوم

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