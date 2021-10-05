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ضبط 80 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية في المنيا

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ضبط 80 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية في المنيا ضبط 80 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية في المنيا

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تواصل مديرية بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وكل المعروضات على المواطنين، لضمان سلامة الغذاء وللحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف حملات المرور الميداني على المخابز والأسواق والمحال التجارية وكل القطاعات الخدمية، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على رصد المخالفات وتحقيق عملية الانضباط.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 80 مخالفة تموينية متنوعة منها، 67 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن– خبز غير مطابق للمواصفات– تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم– قضايا أخرى تموينية متنوعة)، كما تم ضبط 13 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، حيث تنوعت المخالفات بين (منتجات مجهولة المصدر– عدم وجود شهادات صحية- وعدم الإعلان عن – منتجات منتهية الصلاحية)، مؤكدا استمرار جهود المديرية في تنظيم الحملات بالتعاون مع الجهات المعنية.

المصرى اليوم

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