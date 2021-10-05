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تأجيل منع أسرة حسني مبارك من التصرف في أموالهم إلى 2 نوفمبر

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تأجيل منع أسرة حسني مبارك من التصرف في أموالهم إلى 2 نوفمبر تأجيل منع أسرة حسني مبارك من التصرف في أموالهم إلى 2 نوفمبر

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أجلت المحكمة الاقتصادية، الثلاثاء، أمر منع عائلة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، من التصرف فى أموالهم إلى جلسة 2 نوفمبر المقبل.

كانت هيئة الرقابة المالية قد تلقت إخطارا من إدارة الأموال المتحفظ عليها، بتاريخ 3 نوفمبر 2020 بشأن أمر المنع رقم 98 لسنة 2020، والمقيد برقم 62 لسنة 2012 بشأن منع علاء محمد حسنى مبارك وجمال محمد حسنى مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال ونجليه القاصرين فريدة ومحمود، مؤقتا من التصرف في أموالهم دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها.

كانت جهات التحقيق قد أرسلت خطابا إلى البنك المركزي بشأن منع عدد من أفراد أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك بخصوص إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء، وطالبت بمنع أسرة الرئيس الراحل مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، والسماح بممارسة بعض الأعمال، طبقًا للخطاب.

المصرى اليوم

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