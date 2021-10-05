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شيخ الأزهر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والمصريين بذكرى نصر أكتوبر

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شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والمصريين بذكرى نصر أكتوبر شيخ الأزهر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والمصريين بذكرى نصر أكتوبر

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تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى ،وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى ال 48 لانتصارات حرب أكتوبر.

وأكد شيخ الأزهر أن هذه الذكرى التي ضربت فيها قواتنا المسلحة الباسلة أروع الأمثلة في التضحية والبطولة من أجل استرداد أرضنا الغالية؛ ستظل تاريخًا للتعبير عن العزة والكرامة، وملحمة لتحرير الأرض والحفاظ عليها.

وجدد شيخ الأزهر دعوته لجموع المصريين، لاستلهام معاني الإرادة والإصرار من انتصارات أكتوبر، ومواصلة العمل في سبيل بناء الوطن ورفعته، سائلًا المولى -عز وجل- أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يحفظ وجيشها وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يعيد علينا هذه الانتصارات بمزيد من الخير والرخاء والاستقرار.

المصرى اليوم

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