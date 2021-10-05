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المفتي يدعو المواطنين لاستمرار التكاتف مع الجيش والشرطة في الحرب ضد جماعات الإرهاب

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المفتي يدعو المواطنين لاستمرار التكاتف مع الجيش والشرطة في الحرب ضد جماعات الإرهاب المفتي يدعو المواطنين لاستمرار التكاتف مع الجيش والشرطة في الحرب ضد جماعات الإرهاب

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توجَّه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وكافة جموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لملحمة انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال المفتي، في بيان الثلاثاء، «تتقدم دار الإفتاء المصرية بخالص التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وكافة جموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي سطرت أعظم آيات التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواتنا المسلحة الأبيَّة حتى تحققت ملحمة النصر التي سجلها التاريخ فخرًا للأجيال المتعاقبة، وستظل هذه الذكرى درسًا عظيمًا يستفيد منه المحبون ويرتدع به من يريد الكيد لهذا الوطن».

ودعا مفتي الجمهورية جموع المواطنين إلى الاعتزاز بالوطن وأيامه العظمى، وإلى استمرار التكاتف بين أفراد الشعب وقواته المسلحة وأجهزة الشرطة في حربها ضد تنظيمات وجماعات الإرهاب التي تسعى لنشر الخراب والدمار في مختلف البلاد، بل في كافة أنحاء المنطقة العربية والعالم.

وأكد المفتي أن جيش العظيم هو درع الوطن الحصينة وسيفه الذي قدَّم- ولا يزال يقدم- العديد من التضحيات من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري، وهو لا يزال يقوم بدوره الحاسم في تحقيق التنمية والرخاء في أرض سيناء الغالية، وفي كل بقعة من أرض مصر الطاهرة.

كما دعا المفتي الشعبَ المصري إلى استلهام روح انتصارات حرب أكتوبر المجيدة في هذا الوقت الذي تنجز فيه مصر بطولاتٍ خالدةً في ميادين الحياة المختلفة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستوجب منا المشاركة الفعالة لتحقيق المقاصد السامية والأهداف الوطنية النبيلة.

وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتقبل جميع شهدائنا الأبرار في معركة أكتوبر، الذين رووا بدمائهم الزكية أرض الفيروز وقدموا أرواحهم فداءً لوطنهم حتى تحررت سيناء الغالية، وأن يتقبل كل شهيد قدَّم روحه في معارك الوطن ضد أعدائه. كما دعا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء.

المصرى اليوم

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