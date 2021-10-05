رانيا يوسف تضغط ساعات التصوير من مسلسل «المماليك»

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تواصل الفنانة رانيا يوسف تصوير مشاهدها في مسلسل «المماليك» بمنقطقة شبرامنت، إخراج حازم فودة، وانتهت من تصوير مايقرب من ٧٥٪ من المسلسل والمقرر عرضه شهر نوفمبر المقبل.

وقال حازم فودة مخرج العمل في تصريحات صحفية أن مسلسل المماليك ينتمنى لنوعية المسلسلات الــ ٦٠ حلقة وهتكون بشكل مختلف عن نوعية المسلسلات التي تم عرضها سابقا.

وأضاف«فودة» أن هذا هو أول تعاون بينى وبين المؤلف هشام هلال وكنا بنجهز لمسلسل في رمضان الماضى ولكن بسبب جائحة كورونا تم تأجيل العمل فقررنا تصوير مسلسل المماليك وكانت فكرة المسلسل أن تكون عدد الحلقات ٤٥ حلقة واضافنا عدد من الخيوط على القصة، وقماشة الورق كانت تسمح بإضافة عدد من الحلقات، يوجد بالقصة ٦شخصيات رأسية كل شخصية لها قصة وكل قصة مرتبطة بالقصة التانيه.

وأكد«فودة» أن ما جذبه لاخراج المسلسل هي القصة قبل أن يقرر إنتاج المسلسل، القصة مكتوبة بطريقة احترافيه وهتشوفه حاجه مختلفه تمام عن المسلسلات التي تم عرضها قبل كدة.

مسلسل المماليك من بطولة رانيا يوسف، بيومى فؤاد، دوللى شاهين، محمد لطفى، فيدرا،محمد سليمان، رامى وحيد، نانسى صلاح، حنان سليمان،رامى غيط، عمر حسن يوسف.