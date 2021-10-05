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الأمم المتحدة: 900 مراقب دولي للانتخابات العراقية

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الأمم المتحدة: 900 مراقب دولي للانتخابات العراقية الأمم المتحدة: 900 مراقب دولي للانتخابات العراقية

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أعلنت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جنين بلاسخارات، اليوم الثلاثاء، أن نحو 900 مراقب دولي سيراقبون الانتخابات العراقية التي ستجري في 10 أكتوبر الجاري.

وأضافت المسؤولة الأممية في مؤتمر صحفي في بغداد، إن هذه الانتخابات ستعالج التحديات التي تواجه العراقيين بما فيها التحدي الاقتصادي، كما أن الأمم المتحدة ليست غافلة عن المخاوف والتحديات وستكون شريكة للعراقيين.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تعمل على منع التزوير موضحة أن وجود نحو 900 مراقب دولي من أجل المراقبة وهو أمر غير مسبوق، على حد قولها.

ولفتت إلى أن العراق لديه آلاف المراقبين المحليين، ولا يمكن أن يكون جميعهم في مكان واحد ويسكنون في جميع المناطق.

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