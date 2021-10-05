أفغانستان تناشد العالم: لاتقطعوا إمدادات الكهرباء حتى لا ندخل فى ظلام دامس

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ناشدت أفغانستان الدول المجاورة بعدم قطع إمدادت الكهرباء حتى لا تدخل في ظلام دامس، بسبب الديون المستحقة للبلدان التي تمدها بالطاقة، وفقا لصحيفة «تولونيوز».

وذكرت الصحيفة أن ديون أفغانستان للدول المجاورة لقاء إمدادات الكهرباء بلغت 62 مليون دولار، فيما أرسلت شركة الطاقة الأفغانية برسائل إلى الدول المجاورة المصدرة للكهرباء وهي أوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وإيران، وتعهدت الشركة الأفغانية فيها بسداد الديون وطالبت الجيران بعدم قطع الكهرباء.

وناشدت الشركة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان للمساعدة في تخفيف الديون. ولفتت إلى أنه في حال تم رفض تقديم المساعدة فسيتعين على الشركة «الضغط على الأفغان الذين لم يدفعوا فواتيرهم حتى لو كانوا لا يستطيعون تحملها».

وسيطرت حركة «طالبان» على العاصمة كابول في 15 أغسطس الماضي بعد هروب الرئيس أشرف غني.