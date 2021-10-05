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الرئيس يصدر 8 قرارات جمهورية جديدة (التفاصيل)

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الرئيس السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية جديدة (التفاصيل) الرئيس يصدر 8 قرارات جمهورية جديدة (التفاصيل)

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نشرت الجريدة الرسمية، في أعدادها الصادرة صباح الثلاثاء، 8 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبدالفتاح .

ونشر عدد الجريدة الرسمية رقم 39 مكرر (ب) القرارات رقم 443 بشأن إنشاء جامعة خاصة تحمل اسم «جامعة رويال بمصر »، ورقم 444 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم « جامعة بدر بأسيوط»، ورقم 445 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا».

فيما نشر العدد 37 مكرر (أ)، القرارين 408 بشأن اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث الإلكترونيات، ورقم 409 بشأن اللائحة التنفيذية لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث.

ونشر العدد 37 مكرر (ب)، القرارات رقم 410 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للمعهد القومي للبحوث، ورقم 411 بإصدار اللائحة التنفيذية لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

كما نشر العدد 39 مكرر(و) القرار رقم 448 لسنة 2021، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر 2021.

ويمكنكم الاطلاع على نصوص القرارات في التالي :

المصرى اليوم

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