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تحرير 55 محضرا متنوعا وتنفيذ 32 إزالة إدارية في حملة مرافق بالأقصر

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تحرير 55 محضرا متنوعا وتنفيذ 32 إزالة إدارية في حملة مرافق بالأقصر تحرير 55 محضرا متنوعا وتنفيذ 32 إزالة إدارية في حملة مرافق بالأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة بمركز ومدينة البياضية لمتابعة الالتزام بالإجراءات وذلك تحت اشراف اللواء علاء الطوخى حكمدار الاقصر واللواء محمد الصاوى مساعد مدير أمن الأقصر.

وتمت اعمال الحملة بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالاقصر والنقيب احمد حجازى بالتنسيق مع وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر تضمنت 21 محضر اشغال، 6 محاضر باعة جائلين، 9 محاضر نظافة عامة،٤ محاضر قرارات حظر، 7 محاضر تصالح لعدم ارتداء كمامات، 13 محضر مضبوطات متنوعة، 32 محضر إزالات إدارية.

المصرى اليوم

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