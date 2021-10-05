بريطانيا ترحب بالحوار بين إيران والسعودية: «لضمان أمن واستقرار المنطقة»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد السفير البريطاني لدى العراق، مارك برايسون، اليوم الثلاثاء، بالحوارات الجارية بين إيران والسعودية، جاء ذلك خلال لقاء جمعه بمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، معربا عن أمله في توسيع دائرة الحوار لتشمل جميع دول منطقة الخليج، لضمان الأمن والاستقرار.

واستعرضا المسؤولين العلاقات العراقية البريطانية، وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين ويعزز أمن واستقرار المنطقة، وفقا لبيان لمكتب مستشار الأمن القومي العراقي.

ونقل البيان عن الأعرجي قوله إن «العراق حريص على علاقاته مع بريطانيا، ويسعى إلى تعزيزها وفي جميع المجالات، خصوصا تسهيل إجراءات منح التأشيرات للعراقيين، لدخول بريطانيا وأشاد بدور بريطانيا الإيجابي لدعم التهدئة والاستقرار في المنطقة».

وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين العراق والمملكة المتحدة، في المجالات الثقافية والاقتصادية، وكذلك التعاون الاستخباري في مجال مكافحة الإرهاب، وملف النازحين، إلى جانب التأكيد على أهمية إنجاح الانتخابات العراقية المقبلة، كاستحقاق وطني ينتظره العراقيون، وفقا لما نشره موقع «روسسا اليوم».