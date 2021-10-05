محافظ بورسعيد يشهد ندوة وزارة التخطيط والإصلاح الإداري حول جائزة التميز الحكومي

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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، ندوة دكتورة سها سعيد المدير التنفيذي لجائزة التميز الحكومى بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري، وذلك بحضور مديري الادارات بالديوان العام، وعدد من الأجهزة التنفيذية.

وتناولت الندوة، الحديث حول أهمية جائزة مصر للتميز الحكومى وشروطها وأنواع الجوائز المؤسسية والفردية ومحاور ومعايير كل جائزة منهم، وتضمنت ايضا التعريف بمنظومة «الكارت الموحد» والذي سيكون بمثابة كارت يقدم كافة الخدمات للمواطن، وسيكون كل ما يحصل عليه المواطن مسجل بشكل إلكتروني، ويضمن عدم حدوث أي تلاعب في الدعم المقدم للمواطنين في المستقبل، مع عدم اقتصاص جزء من الدعم أو الأموال التي يتلقاها المواطنين مقابل ميكنة هذه الخدمات على الكارت الموحد.

وخلال كلمته ،أعرب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن فخره بحصول محافظة بورسعيد على جائزة التميز الحكومى العربى كأفضل محافظة على مستوى العالم العربى والتى فازت بها خلال المسابقة والتى كانت نتيجة التطور في العمل الإدارى والحرص على الارتقاء بمحافظة بورسعيد على أعلى مستوى والنهوض بالمستوى الخدمى والتنموى لمدينة بورسعيد وفى إطار خطة الدولة لجعل بورسعيد نقطة الانطلاق للتنمية المستدامة بالدولة المصرية، فهى ليست جائزة فردية بل جائزة للدولة المصرية نظرا لتضافر وتعاون كافة مؤسسات الدولة مما جعل من بورسعيد قاطرة تنمية مصر من خلال إطلاق مشروعات تقام لأول مرة بالدولة المصرية على أرض بورسعيد، والتى أهمها أنفاق بورسعيد العملاقة التي تربط قارة آسيا بقارة افريقيا وإقامة اكبر منطقة حرة اقتصادية وأكبر منطقة لوجيستية وأكبر مزارع سمكية في العالم بشرق بورسعيد، بالإضافة إلى مشروع حقل ظهر الواعد غرب بورسعيد، هذه المشروعات التي تتواكب مع المشروعات التنموية والخدمية العملاقة التي بدأت من بورسعيد، كأول محافظة رقمية بمصر من خلال إطلاق 48 خدمة رقمية، وإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد لأول مرة هذا المشروع الصحى القومى لكافة المواطنين بالدولة.

وأضاف المحافظ أن الدولة تستهدف البنية التحتية في كافة المجالات ورفع كفاءتها بما يحقق حياة كريمة للمواطنين، متطرقا للحديث عن الطفرة الصناعية ببورسعيد التي شهدتها مؤخرا من خلال إقامة كيانات صناعية تدخل بورسعيد لأول مرة وساهمت في دعم الاقتصاد المصرى من خلال التصدير للعديد من البلدان ورفع اسم مصر عاليا وأصبحت بورسعيد قاطرة التنمية للدولة أجمع.

ووجه المحافظ الشكر للدكتورة سها سعيد نظرا لجهدها في إقامة الندوة بورسعيد، مؤكدا على أهمية مسابقة التميز الحكومى في الارتقاء بالنظام الإدارى في الدول العربية وتبادل الخبرات ودعم أعمال التنمية التي تتم بمختلف للدول العربية.