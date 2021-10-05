رئيس «القابضة للمياه والصرف»: تقنين وضع العاملين باليومية في الأقصر

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نجح النائب الاستاذ الدكتور محمد العماري امين حزب مستقبل وطن بالأقصر ونواب الاقصر من احزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري والحرية في الحصول على موافقة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان لتقنين وضع العاملين باليومية في فرع الشركة بالأقصر.

وقال العماري انه تقدم بطلب لتثبيت عمال اليومية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر وقع عليه نواب الأقصر اماني الشعولي ووائل زكريا الامير وباهي مسعود والدكتور بهجت الصن ممثلي احزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري والحرية، وذلك حرصا على مستقبل مئات العاملين بالشركة وضمانا لحصولهم على حقوقهم الوظيفية.

ونجح العماري والنواب الذين تقدموا بالطلب في الحصول على موافقة رئيس الشركة اسوة بما تم مع العمالة اليومية بمحافظة قنا.