محافظ الغربية: نقدم كل أوجه الدعم لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

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استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمستشار حسن حرك المستشار القانوني للصندوق، وذلك لمناقشة سبل التعاون وتفعيل البرامج بين الجهتين وئلك بحضور الأستاذة أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

وعقب اللقاء، عقد المحافظ ومدير الصندوق اجتماعاً بحضور ممثلي مديريات الخدمات ومؤسسات المجتمع المدني لعرض الأجندة الوطنية للصندوق، إلى جانب عرض إنجازات المحافظة.

وأشاد المحافظ ببرامج التوعية والخدمات التي يقدمها الصندوق لشباب مصر، مؤكداً على أن القوة البشرية هي الداعم الأول لمشروعات التنمية التي تسير فيها البلاد بخطوات ثابتة، فعندما وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رؤية مصر ٢٠٣٠ كان الدافع الأول لها هو بناء الإنسان المصري ومن ثم كانت خطة المحافظة التنموية التي تستهدف في المقام الأول العنصر البشري وبناءه.

كما أشار المحافظ إلى تقديم كل الدعم لبرامج الصندوق لمكافحة الإدمان والتبصير بخطورة الإدمان والتى سيتم تنفيذها بالمحافظة من خلال الإعلان المسبق عنها، مثمناً دور القوافل وخاصةً الاجتماعية منها في دعم التنمية البشرية كونها تتيح الفرصة أمام المواطنين لمناقشة المشكلات التي تؤرق المجتمع مع ذوي الاختصاص لتلقي المشورة الصحيحة وكيفية تخطي هذه التحديات والتغلب عليها، ذلك إلى جانب أهمية التمكين الاقتصادي ومراكز التأهيل المهني إذ يمثل توفير المهن والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الحل الأمثل لمشكلات (البطالة، الفقر، الإدمان ،الهجرة غير الشرعية والتسرب من التعليم).

يُذْكَر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي يوفر خدمة الخط الساخن «16023» لعلاج الإدمان والذي يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، وأن جميع الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الإدمان تقدم مجاناً وفى سرية تامة ووفقاً للمعايير الدولية، حيث تتيح المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان التأهيل الاجتماعي والنفسي وأيضاً التأهيل الرياضي، كما أن حصول المتعافى على بطولات على مستوي الجمهورية يبعث برسالة أمل للشباب، وأن أي شاب وقع في براثن الإدمان يمكنه التعافي منه.