تعذيب واعتداءات.. مسؤول أمن صيني يكشف ما يحدث لمسلمي الإيجور

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كشف مسؤول أمني صيني سابق ما حدث بسجون الإيجور من تعذيب واعتداءات جنسية.

ونقلت شبكة «سي أن أن» الأمريكية عن عضو سابق في قوات الامن الصينية، تأكيده إنه تلقى أوامر باعتقال وتعذيب معتقلي الأويجور بشكل روتيني.

وأكد المسؤول الأمني الصيني تعرض الإيجور لاشكال متعددة من التعذيب والاعتداءات الجنسية، داخل المعتقلات الصينية.

الإيجور الصينيون هم مسلمون وتعود أصولهم عرقيا إلى الشعوب التركية، ويعتبرون أنفسهم أقرب عرقياً وثقافياً لشعوب آسيا الوسطى. ويبلغ عددهم في الصين 11 مليون شخص ويشكلون حالياً نحو 45 في المئة من سكان إقليم شينغيانغ، في حين تبلغ نسبة الصينيين من عرقية الهان نحو 40 في المئة، ويعد والإقليم الواقع في شمال غربي البلاد هو أكبر إقليم في الصين ويتمتع بالحكم الذاتي مثل التبت نظرياً، لكن على أرض الواقع لا يوجد شيء من هذا القبيل. ويجاور الإقليم الهند وافغانستان ومنغوليا، بحسب «بي بي سي».

وفيما تنفي الصين اتهامات من وزارة الخارجية الأمريكية بأن بكين احتجزت ما يصل إلى مليوني شخص من الأويجور وأفراد من أقليات أخرى في معسكرات الاعتقال، وقامت بانتهاكات عديدة في حقهم، أعربت الأمم المتحدة مراراً عن قلقها بعد ورود تقارير عن حملات اعتقال جماعية للإيغور، ودعت لإطلاق سراح أولئك المحتجزين في معسكرات ما يسمي بـ «إعادة التأهيل».

و تنفي الصين هذه التهم وتعترف باحتجاز بعض من وصفتهم بـ «المتشددين» بزعم «إعادة تثقيفهم وتأهيلهم»؛ إذ تتهم الصين من تصفهم بالمتشددين الإسلاميين والانفصاليين بإثارة الاضطرابات في الإقليم.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد أكدت تلقيها الكثير من التقارير الموثوقة التي تتحدث عن احتجاز نحو مليون شخص من أقلية الإيجور في «مراكز مكافحة التطرف».